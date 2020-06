Go Hunedoara, platforma online care promovează turismul hunedorean în țară și peste hotare

Go Hunedoara, platforma online care promovează turismul hunedorean în țară și peste...

Județul Hunedoara are un potențial turistic de invidiat și unul extrem de divers. Găsiți obiective turistice in judetul Hunedoara, ce vă plimbă prin istorie: de la dinozauri pitici, la așezări dacice și romane, castele, cetăți, stațiuni balneare, biserici, sute de peșteri, până la cele mai inedite locuri de cazare. Pe toate acestea le puteți găsi acum, mult mai ușor, accesând site-ul Go Hunedoara. Această platformă online își propune să promoveze și să sprijine turismul hunedorean la nivel național, dar și internațional.



Pe site-ul nostru găsiți informații despre obiective turistice ce au făcut deja înconjurul lumii, dar și unele pe care nici măcar unii hunedoreni nu au avut ocazia să le vadă. Vă dăm de știre înainte de începerea unor evenimente sportive, muzicale, tradiționale, istorice, culturale, dar vă invităm și să „luați la pas” virtual, pentru început, cu ajutorul fotografiilor, clipurilor video și rândurilor pe care le așternem pe acest site, toate cotloanele acestui județ atât de bogat din punct de vedere turistic.

Zonele turistice din județul Hunedoara încântă vizitatorii prin frumusețea și unicitatea lor, iar gazdele sunt printre cele mai serviabile și prietenoase: Parcul National Retezat, Parcul National Gradistea Muncelului Cioclovina, ne atrag si ne incanta prin frumusetea si unicitatea lor. Si acestora se alatura si Tara Hategului-Retezat, singura destinație ecoturistică din Vestul României.

Statiunile pentru relaxare si activitati sportive, completeaza si ele salba de obiective turistice atractive din judetul Hunedoara: Straja, Parang, Geoagiu Bai si Rausor.

Site-ul Go Hunedoara își propune să facă cunoscute locurile care merită vizitate în județ, vă aduce în față oameni care au început o afacere în turism, dar care sunt sau nu cunoscuți. În spatele oricărei afaceri de succes sunt oameni care au o poveste, iar noi vă propunem să îi cunoașteți atât pe ei, cât și zonele pe care ei le promovează, fie prin servicii de cazare, masă sau sunt pur și simplu oameni care adus un aport major județului prin sport, tradiție, muzică sau cultură.

Un punct de plecare, în viitoarea vacanță, ar putea să fie fosta capitală a Daciei, cetatea Sarmizegetusa Regia, loc unde, de-a lungul anilor au fost făcute numeroase descoperiri, aur dacic, renumitele brățări dacice, chiar și o matriță, toate obiecte inestimabile.

Turismul este unul din puţinele motoare pentru salvarea patrimoniului și noi vrem să punem umărul în acest proiect!

