Goana după Iodura de Potasiu! Avertismentul Ministerului Sănătăţii: Nu trebuie utilizată profilactic. În caz de urgenţă datorată unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor se face doar în primele ore

Ministerul Sănătăţii (MS) precizează că, în cazul unui eventual incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodură de Potasiu se face doar în primele ore, subliniind că această substanţă nu trebuie utilizată profilactic, întrucât poate provoca afecţiuni ale glandei tiroide. “În caz de nevoie, acest produs va fi distribuit în cel mai scurt timp populaţiei de către autorităţile de sănătate publică din fiecare judeţ”, arată MS.

“În caz de urgenţă datorată unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodură de Potasiu se face doar în primele ore, iar Ministerul Sănătăţii organizează asigurarea stocurilor, conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică. Producerea şi stocarea acestui produs sunt asigurate de către SC Antibiotice SA şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. În caz de nevoie, acest produs va fi distribuit în cel mai scurt timp populaţiei de către autorităţile de sănătate publică din fiecare judeţ”, a transmis MS.

Dr Corina Neamţu, medic primar endocrinolog şi doctor în ştiinţe medicale, atrage atenţia asupra unui fenomen periculos care are loc acum în România. Foarte mulţi oameni merg la farmacie să cumpere iodură de potasiu pentru a lua preventiv în cazul unui accident sau bombardament nuclear.

Specialistul spune însă că sub nicio formă nu există profilaxie în acest sens şi că iodura de potasiu este indicată doar în cazul în care are loc cu adevărat un asemenea eveniment tragic.

“Nu este atitudine corectă, pentru că facem exact cum am făcut stocuri de plaquenil, de mai ştiu eu ce medicamente din Republica Moldova, de multe medicamente pe care niciunul dintre noi nu le-am folosit în timpul pandemiei, şi acum expiră, exact aşa se va întâmpla şi cu potasiul. Iodura de potasiu este indicată doar în cazul unui accident nuclear. Eu am trăit accidentul nuclear de la Cernobîl, când nu am primit iodură de potasiu pentru că ieşisem din vârsta de sub 18 ani şi au primit copiii şi militarii şi ştiu exact despre ce este vorba. În cazul în care se va întâmpla, ceea ce nu ne dorim deloc, un accident nuclear sau un accident de la una dintre centralele nucleare, atunci evident că va fi indicat să se ia iod, dar în mod sigur există o soluţie naţională pentru asta, nu trebuie să ne-o procurăm noi acasă şi să stăm cu medicamente de care nu avem nevoie. Este foarte, foarte…Nu contraindicat, este absolut interzis să luăm profilactic orice formă de iod în dozele care trebuie să blocheze tiroida. Fenomenul la care ne este supus organismul dacă luăm iod cu gândul că o facem preventiv: dereglări grave ale glandei tiroide”, spune medicul Corina Neamţu, pentru news.ro.

