Grâul s-a salvat, în Timiș – riscul rămâne la porumb și la floarea soarelui

În județul Timiș, grâul este salvat, dar riscul devine tot mai mare pentru porumb și floarea soarelui, din cauza secetei excesive și a temperaturilor record de până la 38 -39 de grade, la umbră și peste 50 la soare.

“Fără irigații nu se mai poate face agricultură!”

În aceste condiții, Codruț Ancheș, directorul Direcției Județene Agricole Timiș, atenționează că, dacă nu vor veni ploile în două săptămâni, o parte din culturile de porumb și floarea soarelui va fi compromisă. În noile condiții climatice extrem de agresive, agricultura nu mai poate funcționa fără irigații, dar pentru a avea un sistem eficient în Timiș, este nevoie de sprijinul de la București, de la Ministerul Agriculturii”.

Prof.univ.dr. Paul Pârșan, fost director al DAJ Timiș și fost rector al USAMVB Timișoara, acum, mic fermier în Recaș, a adăugat: “Problema este la porumb. Dacă nu vor veni ploi serioase, cultura va fi foarte grav afectată. Până în luna iulie, porumbul s-a dezvoltat foarte bine, tot pe baza ploilor mici, dar acestea nu asigură o sustenabilitate pe termen îndelungat. Când apare paniculul, știuletele și mătasea cerință de apă este maximă, iar lipsa precipitațiilor va provoca mari dezechilibre în cultură și în plantă. Polenul la porumb e viabil până la 36 -37 de grade la acești hibrizi adaptați, dar dacă se ajunge la 40% pe fondul acesta de uscăciune și pe o durata mai lungă, atunci vor fi probleme mari”.

Pentru a se convinge de situația din teren, Ancheș a făcut o vizită pe câmp, la Comloș, la doi fermieri. Ei au crezut că vor scoate 3 tone de grâu la ha, dar au scos 7 tone și 3,5 tone la rapiță. De asemenea, fermierii din zona Liebling, au reușit să obțină 6-7 tone la grâu și 2 -3 tone la rapiță, la Foeni și Giulvăz, 6 – 7 tone, la grâu, 4 tone la rapiță. Aceste producții sunt într-un an sărac în precipitații.

“La grâu e bine. Lumea este mulțumită la păioase. Pe de altă parte, și prețurile sunt acceptabile. Anul acesta nimeni nu o să iasă în pierdere la cereale păioase”, este de părere directorul DAJ Timiș.

Grâul s-a salvat în Timiș și ceea ce e forte important indicii de calitate sunt buni. În funcție de zonă, masa hectolictrică este de 75 – 77, iar conținutul de proteină de 12-12,5. În condițiile de acum, calitatea este bună la grâu Bineînțeles, că mai este până la finalizarea recoltatului și pot apărea modificări.

Prof. Pârșan a mai explicat că, din păcate, la peste un metru adâncime în sol a fost deficit de apă, încă din toamna anului 2021. Nu au existat precipitații serioase nici în timpul iernii, nici în primăvară. Totuși cum s-a salvat grâul?

“Au fost ploi în cantități mici de 7 – 10 ml pe metru pătrat și a întreținut cultură de la o ploaie la alta. Interesant este că atunci când fermierii credeau că speranțele s-au năruit pentru grâu, a mai venit o ploaie de 8 -10 litri. Practic, ploile mici ne-au salvat grâul, fiindcă rezerva din sol este mult deficitară”.

Floarea soarelui este mai rezistență la secetă, dar evident că și ea va fi afectată calitativ și cantitativ, din cauza lipsei apei. La începutul lunii iulie, nu se poate vorbi de calamități în agricultura din Timiș. Totuși există zone în județ care au fost ocolite chiar de acele ploițe. Acolo pot fi înregistrate calamități.

123.000 de ha cu grâu în Timiș

Care ar fi soluția pentru că Timișul să aibă sistem de irigații? Directorul DAJ este de părere că toți fermierii din Timiș trebuie să se unească într-o asociație mare și să impună la București, la MADR, necesitatea irigațiilor în județ. Trebuie să se facă un proiect mare de irigații pe tot județul. Vocea unui singur agricultor nu este luată în seama. Trebuie să facem irigații, să fie refăcute toate canalele de îmbunătățiri funciare, să aducem apă în toate canalele. Mesajul trebuie să pornească de aici, din Timiș, către București, de la toți agricultorii.

Dacă nu vom putea să dezvoltăm un sistem amplu de irigații, nu vom mai putea să facem agricultură, în viitor, dat fiind că verile vor fi tot mai fierbinți și secetoase. Nu te mai poți baza pe precipitațiile căzute în urmă cu doi – trei ani sau de la un an la altul, fiindcă sunt tot mai rare și în cantități mici. S-a schimbat clima, iar agricultură a devenit o loterie: dacă plouă, facem producție, dacă nu, nu!

“Acesta este obiectivul meu, să îi ajut pe agricultori să se asocieze și să dezvolte un sistem de irigații în Timiș, pentru toate fermele. Din păcate e degringoladă acum. Am avut un ministru bun, dar ni l-au luat. Era cu adevărat ministrul fermierilor. Proiectul irigațiilor va fi făcut pe fonduri de la UE. Bineînțeles să mă lase și pe mine să îmi fac treaba, că dacă mă schimbă, așa cum e la modă acum, nu se va putea face nimic. Nu l-au lăsat pe ministru să își continue proiectele, acum vine altul cu alte idei și o ia de la zero. Am avut deschidere la București, la minister. Am stat față în față cu fostul ministru și am discutat despre probleme agriculturii din Timiș și ce soluții să aplicăm”, este de părere Codruț Ancheș, directorul DAJ Timiș.

Până la începutul lunii iulie, nu erau probleme deosebite în agricultură din Timiș, iar fermierii consideră că, dacă vin două ploi culturile de primăvara se salvează.

“Am fost la Giulvăz și am vorbit cu Degianski. El are sistem de irigații. Mi-a spus că a udat o dată porumbul și floarea, iar dacă mai iriga încă o dată este de ajuns. Așa că agricultură din Timiș are nevoie de două ploi de 20 de litri pe metru pătrat de aici încolo pentru că porumbul și floarea să nu se usuce”, a concluzionat directorul DAJ Timiș. Fermierii care înregistrează calamități în culturi trebuie să facă o adresa la primăria din localitate, apoi, sesizarea ajunge la Direcția Agricolă Timiș. Aici, este întocmit un dosar și o comisie de la APIA se deplasează pe teren pentru a constată pagubele provocate de seceta din 2022. În Timiș sunt 123.000 de ha cu grâu.

Comentarii

comentarii