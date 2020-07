Grav accident rutier, cu 7 victime, pe DN66

Un apel la 112 a anunțat un teribil accident de circulație care a avut loc pe DN66, in afara localității Bretea Streiului. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat că un tânăr in vârstă de 23 de ani din orașul Turceni, județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, din direcția Hațeg spre Deva, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pătruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un bărbat in vârstă de 34 din localitatea Oțelu Roșu, județul Caraș Severin.

În urma accidentului, au fost răniți cei doi conducători auto si cinci pasageri din cele doua autoturisme (una din autoturismul care a intrat pe contrasens si 4 din celălalt autoturism care circula regulamentar). Toate victimele au fost transportate la spital in vederea acordării de îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, însă la această oră, circulația s-a reluat pe ambele sensuri.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru infractiunea de vătămare corporală din culpă.

