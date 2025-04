Grindeanu îi cere lui Ponta să se retragă de la prezidenţiale, după ce a admis că a ordonat inundarea a 3000 de case din România pentru a nu fi inundat Belgradul

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, îi cere joi lui Victor Ponta să se retragă de la prezidenţiale, după ce a admis că a ordonat inundarea românilor, ca să îi salveze pe sârbi, arătând că orice zi a lui în competiţie doar îl ajută pe dezastrul Nicuşor Dan să ajungă mai aproape de Preşedinţie. Ministrul precizează că, dacă cineva mai avea vreo îndoială, ”aceasta este dovada că Victor Ponta pune mereu românii pe ultimul loc, nu pe primul, pentru că pe primul loc este mereu el!”

”Ca orice om vanitos – Victor Ponta s-a detonat, în plină campanie electorală prezidenţială, recunoscând singur că, în calitate de prim-ministru, a ordonat inundarea cu intenţie a românilor ca să îi salveze pe sârbi. Şi pentru asta a obţinut şi un folos: cetăţenia sârbă. Pe lângă eventuala faptă penală prescrisă şi amoralitatea situaţiei, Ponta admite că este mai important Belgradul decât România! Pe scurt: mai importanţi sunt prietenii decât gospodăriile şi vieţile românilor!”, spune Sorin Grindeanu pe Facebook.

Ministrul Transporturilor precizează că, dacă cineva mai avea vreo îndoială, ”aceasta este dovada că Victor Ponta pune mereu românii pe ultimul loc, nu pe primul, pentru că pe primul loc este mereu el!”.

”De aceea, cea mai bună soluţie pentru români şi pentru România este RETRAGEREA LUI VICTOR PONTA din cursa pentru Preşedinţie! Orice zi a lui în această competiţie doar îl ajută pe dezastrul Nicuşor Dan să ajungă mai aproape de Preşedinţie! Cum spuneam: doar Crin Antonescu poate fi preşedinte al României!”, mai afirmă Grindeanu.

Victor Ponta a declarat, într-un interviu pentru EVZ, că a primit cetăţenia sârbă deoarece a dat ordin structurilor româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi astfel nu a fost inundat Belgradul.

În 2014 unele dintre cele mai puternice inundaţii au lovit sudul României, iar 3 oameni au murit şi 3.000 de case au fost inundate. Victor Ponta a mărturisit într-un podcast că a preferat să inunde România pentru a scuti capitala Serbiei de un dezastru. “În timpul inundaţiilor am dat eu ordin peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul. Pentru că se inunda partea românească şi s-a innundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri. N-aţi aflat nimic voi, presa. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul”, a declarat Victor Ponta.

El a precizat că, în schimb, a fost inundată partea românească, dar oamenii au fost mutaţi şi s-au dat repede despăgubiri.

După validarea candidaturii la alegerile prezidenţiale, Victor Ponta a anunţat, într-o postare pe Facebook, că va renunţa la cetăţenia sârbă.

