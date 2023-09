Grozdjebal! Zeci de mii de bănățeni sunt așteptați la Zilele culesului strugurilor 2023, la Vârșeț

Zeci de mii de vizitatori din Banat sunt așteptați la Zilele recoltei 2023 de la Vârșeț Serbia sau Zilele culesului strugurilor sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal, timp de 4 zile, în perioada 14 – 17 septembrie, la puțin peste o oră de mers cu mașina de la Timișoara.

Luni 11 septembrie, în Piața Unirii, la restaurantul Balcan Bistro din Timișoara, Iavor Radovancovici, responsabilul cu buna colaborare dintre România și Serbia, și Organizația turistică Vârșeț au organizat o acțiune de promovare a Zilelor culesului strugurilor 2023 – cel mai mare eveniment public pe care municipalitatea din Banatul sârbesc îl găzduiește anual la începutul toamnei.

Primăria Vârșeț și Organizația turistică Vârșeț organizează, în perioada 14-17 septembrie, cea de-a 65-a ediție anuală a „Zilelor recoltei” sau „Zilele culesului de struguri”.

„Zilele culesului de struguri”, sau așa cum spun localnicii „Grozdjebal”, este cel mai mare, cel mai vechi și cel mai vizitat eveniment turistic și de afaceri din această regiune.

Tatjana Palkovac, președinta Organizației Turistice Vârșeț, a explicat luni la Timișoara că un program bogat și de calitate este pregătit și adaptat pentru gustul tuturor și în acest an.

Printre evenimentele cele mai îndrăgite de miile de vizitatori, dintre care o foarte mare parte sunt români, vom regăsi carnavalul și parada tradițională, teatrul pentru copii, popularul joc al aruncatului de struguri din avion, turul podgoriilor locale pe biciclete, competiții sportive, divertisment, concerte și focuri de artificii și nu în ultimul rând o competiție de frumusețe unde se va alege Regina Balului!

Joi 14 septembrie de la ora 17:00, va avea loc ajunul zilelor culesului de struguri cu muzică și cârnați și vin intitulat Belvedere de pe Dealul Vârșețului va fi un concert apoi la ora 20:00, concursul Miss Balul Strugurilor.

Vineri 15 septembrie, programul va începe, la ora 12:00, cu expoziția de struguri fructe și vin, urmată de un program artistic, iar de la 20:30, va fi ceremonia de deschidere și 21.00, concert Tanja Savic.

Sâmbătă 16 septembrie, de la ora 10:00, va fi un bal mascat pentru copii la ora 19:00, iar de la 19:30, Cavalerii vinului iar de la 20:30 vor avea loc două concerte.

Duminică 17 septembrie, la ora 12:00, va fi Carnavalul, de la 13:30, strugurii cad din cer, concurs cu premii, urmat de un program artistic cu ceremonia de închidere care va avea loc la ora 20:00 și un concert la de la 20:30 Zdravco Colic.

Bineînțeles că la loc de cinste vor fi și în acest an specialitățile culinare, bunătățile la grătar sau ceaun, care fac deliciul miilor de vizitatori anual.

Evenimentul „Grozdjebal” are o tradiție îndelungată și are loc în fiecare an, în al treilea weekend din septembrie. Prima expoziție de vin din Vršac a avut loc în taverna „Kod dva ključ” în 1857.

“Întâlnirea de la Timișoara constituie mai mult decât o invitație făcută timișorenilor de a vizita orașul Vârșeț, în perioada 14 – 17 septembrie la acest minunat festin culinar, regăsirea prietenilor sârbi din Vârșeț cu muzică si voia bună”, a fost mesajul Primăriei Vârșeț, luni 11 septembrie 2023, de la Timișoara către bănățeni și către toți românii.

