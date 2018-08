Grupul britanic TT Electronics închide fabrica de lângă Timișoara

Grupul britanic TT Electronics a decis să închidă operațiunile din România invocând contextul economico-financiar global, care a avut impact direct și asupra activității grupului, și necesitatea eficientizării afacerilor.

Astfel, activitatea TT Electronics Integrated Manufacturing Services SRL de la Remeatea, de lângă Timișoara, va fi închisă, conform datelor analizate de Profit.ro. Conform celor mai recente date disponibile, societatea a raportat în 2016 afaceri de 41,45 milioane de le și pierderi de 929.528 lei, cu aproape 130 de angajați.

Obiectul principal de activitate al subsidiarei locale a TT Electronics este fabricarea de subansamble electronice, potrivit www.termene.ro. “În scopul eficientizării activității concernului TT Electronics, este necesară reorganizarea concernului și, implicit, închiderea activității societății TT Electronics Integrated Manufacturing Services astfel încât să fie evitată situația în care o eventuală lipsă a profitabilității activității desfășurate de către această din urmă entitate ar împiedica dezvoltarea concernului, respectiv ar genera o lipsă de profitabilitate a activității sau chiar pierderi”, se arată într-un document oficial analizat de Profit.ro. De notat că, în prima parte a lunii mai, acționarii TT Electronics Integrated Manufacturing Services au decis realizarea unei majorări a capitalului social de 17,69 milioane de lei (3,8 milioane de euro), la 39,88 milione de lei.

În a doua parte a anului trecut, compania americană AVX, listată pe bursa Nasdaq, a preluat de la TT Electronics unitatea de producție de componente electronice pentru industria auto de la Timișoara, în cadrul unei tranzacții de aproape 120 milioane de lire sterline, care a vizat facilități de producție, de cercetare și dezvoltare și structuri de vânzări din alte 8 țări, și anume Austria, China, Germania, India, Mexic, Coreea de Sud, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. AVX Electronics Sensing and Controls (fosta TT Electronics Sensing and Controls) a raportat pentru 2017 un câștig net de 15,93 milioane de lei, de la o pierdere netă de 2,2 milioane lei, și afaceri de 215,13 milioane de lei, de la 180,3 milioane de lei. Compania are ca obiect de activitate fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.

