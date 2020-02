Grupul canadian Celestica declanșează un val de concedieri în fabrica din vestul României

Grupul canadian Celestica International, furnizor de componente aferente echipamentelor electronice pentru giganți precum Alcatel, HP, Honeywell sau NEC, declanșează un val de concedieri în România, conform informațiilor Profit.ro.

Anterior, compania a extins capacitatea de producție și zona de birouri ale fabricii din Borș, județul Bihor, și a transferat periodic milioane de dolari către filiala din România. Acum, însă, se trece la concedieri, operațiune argumentată prin faptul că restructurarea angajaților este necesară pentru o aliniere mai bună a operațiunilor din Oradea la nivelul actual de venituri. Persoanele care urmează să fie disponibilizate vor primi salarii compensatorii, încercându-se și o redistribuire, unde este posibil

Grupul canadian este una dintre cele mai mari companii de profil la nivel global, cu afaceri anuale de peste 6 miliarde dolari, 40 de fabrici în 20 de țări și circa 43.000 de angajați, producând echipamente pentru alte companii la fel de mari, precum Alcatel Lucent, HP, Honeywell și NEC. În România, grupul este prezent din 2004.

Cifra de afaceri din România a crescut de la un an la altul, atingând în 2018, conform ultimelor date disponibile, 1,39 miliarde lei, dar filiala a intrat pe pierdere în acel an 2018, după doi ani de profit, cu un minus de 71,3 milioane lei, la un provizion apropiat celui din anii anteriori, de circa 10 milioane lei. În plus, la nivel global, cifrele pe trimestrul IV 2019 indică venituri de 1,49 miliarde de dolari, cu 14% sub plafonul din trimestrul IV 2018, de 1,73 miliarde dolari, datele generând o cădere la bursă.

Date Profit.ro relevă că, acum, grupul candian va concedia peste 400 de persoane din România. Mai exact, vor fi disponibilizați 412 angajați din zona de producție și 39 angajați din zona administrativă (birouri). Concedierile vor fi semnate în perioada imediată, în intervalul lunilor mai-iunie.

În 2018, conform ultimelor date, în România erau 1.654 angajați ai Celestica. Valul de concedieri ar fi declanșat și ca efect al pierderii unui client important, compania Landis + Gyr, care produce contoare și programe software conexe pentru electricitate și gaz.

“Compania Celestica lucrează în permanență pentru a se asigura că structura organizației corespunde nevoilor afacerii. Din păcate, în acest moment, restructurarea angajaților este necesară pentru a ne alinia mai bine operațiunile din Oradea la nivelul actual de venituri. Vom gestiona aceste acțiuni cu cel mai mare respect față de angajații noștri și le vom oferi salarii compensatorii în conformitate cu contractul colectiv negociat la nivel de societate. De asemenea, vom lucra pentru redistribuirea angajaților în alte arii din organizație, în situațiile în care este posibil, și vom oferi angajaților afectați servicii de reorientare în carieră. Fabrica din Oradea operează la un nivel exemplar din punct de vedere operațional, restructurarea nu are nicio legătură cu performanțele echipei”, au transmis pentru Profit.ro reprezentanții companiei.

Sursa: www.profit.ro

