Guvern adoptă noi măsuri economice: șomaj tehnic-până la 75% din salariul mediu, 5 miliarde de lei-credite pentru IMM, rambursarea TVA

Premierul Ludovic Orban a anunțat într-o conferință de presă măsurile adoptate de executiv în ședința de Guvern care s-a întins până târziu în noapte. Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care își închid activitatea, însă nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, vor fi puse la dispoziția IMM-urilor 5 miliarde de lei, credite garantate de stat pentru investiții și capital de lucru. Dobânda acestor credite ca fi subvenționată. De asemenea, guvernul a decis să ramburseze TVA până în limita sumei de 9 miliarde de lei.

„Am luat niște măsuri pe care le considerăm absolut necesare pentru a susține angajații și angajatorii care sunt afectați de epidemia de coronavirus.

Am decis prin OUG să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Am putut să o facem cu 5 miliarde în primă fază. Suntem pregătiți să îl majorăm cu încă 5 miliarde și ne putem duce până la 15 miliarde.

Practic garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda e subvenționată 100%. Garanția va fi de 90% din credite pentru cele până într-un milion și de 80% peste un milion.

Am decis să asigurăm rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde, pentru a asigura fluxuri de capital prin intermediul rambursării TVA pentru a permite companiilor să beneficieze de capitalul de lucru.

La rectificarea bugetară creștem bugetul astfel încât să asigurăm decontarea concediilor medicale.

Asigurăm plata șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul ministerului muncii prin intermediul ANOFM, prin bugetul de șomaj. Am luat această decizie pentru că este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe nu au capacitatea, veniturile necesare, pentru a asigura plata salariilor angajaților și exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să fie dați afară.

Decizia este de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, cât este practic indemnizația lunară pentru șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Am avut și varianta de a susține plata salariului, dar am fi instituit obligația acestor angajați de a merge la muncă. Am considerat că e mai utilă măsura de a plăti acest șomaj tehnic pentru a sta acasă”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, Guvernul a majorat bugetele ministerului Sănătății și ministerului Afacerilor Interne.

„Am adoptat o HG prin care am suplimentat bugetul Sănătății cu o sumă de 42 de milioane pentru susținerea centrelor de carantină. Am reglementat norme metodologice pentru decontarea cheltuielilor acestor centre.

Am luat decizia de a suplimenta bugetul MAI cu o sumă de 100 de milioane pentru a putea susține activitatea ministerului și pentru a asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri.

Am asigurat capital de lucru pentru UNIFARM, pentru a fi mai eficientă în derularea tuturor achizițiilor necesare la nivelul DSU, spitalelor, sau diverselor structuri”, a mai declarat Ludovic Orban.

Sursa: digi24.ro

