Hackerii au furat paginile oficiale de Facebook ale PNL Timiș și senatorului Alina Gorghiu, în plină campanie electorală

Paginile oficiale de Facebook ale PNL Timiș și senatorului Alina Gorghiu au fost furate, în plină campanie electorală.

Alina Gorghiu a rămas fără pagina de Facebook cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare.

„Mi-au furat pagina de facebook. Sâmbătă dimineață am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut acces la pagină”, a scris Alina Gorghiu pe contul de Instagram.

„Acum, echipa de online este în proceduri cu Facebook pentru a recupera pagina. Nu mi se pare întâmplător ca pagina mea de Facebook să fie hacked cu două săptămâni înainte de finalul campaniei, în condițiile în care este o campanie atipică, iar toată comunicarea se face pe Facebook”, a mai precizat Alina Gorghiu.

Aceeași soartă a avut și pagina oficială a PNL Timiș care a fost ștearsă.

Cele două conturi de Facebook aveau un număr mare de urmăritori fiind coloana vertebrală a campaniei PNL pe rețele de socializare.

”Paginile PNL Timiș, PNL Timișoara și pagina senatorului Alina Gorghiu au fost atacate de hackeri în acest weekend. Firma cu care colaborăm în campania din mediul online lucrează la recuperarea accesului la pagini. Au fost trimise rapoarte către Facebook atât de echipa PNL Timiș, de echipa doamnei senator, cât și de echipa de online națională a PNL. Am primit asigurări că atacul asupra conturilor noastre este în atenția reprezentanților Facebook și sperăm ca problemele să se rezolve cât mai curând pentru a ne putea continua campania în mediul online”, ne-a declarat Alin Nica, liderul PNL Timiș.

