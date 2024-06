Handbaliștii juniori 2 de la SCM Politehnica Timișoara s-au calificat în semifinalele Campionatului Național. Ei au învins, în ultima etapă din grupele turneului final de la Timișoara echipa Liceului Liviu Rebreanu Turda, cu 30-29 (16-16).

Alb-violeții antrenați de Mihai Rohozneanu și Andrei Păiuș au început mai slab meciul, dar apoi au întors scorul.

„A fost o presiune foarte mare. Noi, jucând acasă, simțeam presiunea asta pentru că era un meci decisiv de calificare în semifinale și toată lumea își dorește să lupte pentru medalii. Și luni meciul nostru a fost mai puțin bun și atunci am început puțin temător, dar avem dovada că băieții sunt bine pregătiți și din punct de vedere fizic și psihic, că au luptat până la capăt și deși am fost conduși, am reușit să revenim în meci și să câștigăm până la final”, a spus Mihai Rohozneanu.

În primele două etape, alb-violeții au învins TEC București, 32-27, și au remizat cu LPS Suceava, 27-27.

Semifinalele se joacă, în 5 iunie, la sala Constantin Jude din Timișoara: de la ora 16.00, SCM Politehnica Timișoara – HC Buzău și de la ora 18.00, CSU Suceava – TEC București.

