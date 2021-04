Haos de nedescris şi cozi interminabile în Vama Nădlac 2, după modificarea listei țărilor aflate în scenariul galben

Haos de nedescris şi cozi interminabile în Vama Nădlac 2. A început exodul românilor care se întorc din străinătate în ţară de sărbători, iar cei mai mulţi din Spania, Italia sau Germania.

Sunt şi români care au făcut cale întoarsă pentru a evita carantina.

Cinci artere au fost deschise, noaptea trecută, de poliţiştii de frontieră din Nădlac, pe sensul de intrare în ţară. Mai bine de trei ore, maşinile au aşteptat pentru a intra în România.

“Stăm acum de trei ore. Facem mai mult la coadă decât la condus. Ruşine! Să le fie ruşine! Nici nu ne dau informaţii şi ne repezesc că nu am citit Monitorul. Când să citim Monitorul dacă am fost la lucru şi am plecat de dimineaţă?”, a declarat o româncă întoarsă din străinătate.

Pentru cei care vin din ţări aflate în scenariul galben aşteptarea a fost şi mai mare din cauza corturilor de triaj. Completarea documentelor a mai durat o oră în plus.

Vestea că după sărbători ar putea intra în carantină nu i-a mulţumit pe români, astfel că cei care nu s-au documentat suficient au ales să se întoarcă în ţara de unde au venit.

Autorităţile îi sfătuiesc pe românii care vor să vină acasă de sărbători să se informeze înainte de a pleca la drum pentru a evita riscul de a intra în carantină, scrie antena3.ro.

