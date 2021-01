Happy Winter Sale la Iulius Town! Descoperă reducerile de până la 70% din magazine și bucură-te de shopping

Prima lună din anul 2021 aduce surprize pentru iubitorii de fashion. Magazinele din Iulius Town te așteaptă cu reduceri fabuloase, așa că este momentul perfect să dai un refresh garderobei tale!

Ești pregătit să primești veștile bune? Vitrinele magazinelor din Iulius Town afișează oferte pe care nu trebuie să le ratezi, așa că scoate lista cu dorințe și pregătește-te pentru un maraton al cumpărăturilor, care va dura toată luna ianuarie. Articole vestimentare reduse cu până la 70% găsești la Mango, Lee Cooper, C&A, Escudo, Ginette, KVL by Kenvelo, Leonard, Jolidon, iar Guess, Tommy Hilfiger, Mango, Marks&Spencer, Bershka, New Era, Viggo, Mathilde, Sofiaman, D’S Damat, Icon, Fanylux, Intimissimi și Invidiauomo au discounturi de până la 50%. Zara, Stradivarius și Poema au reduceri de până la 40%, însă și celelalte branduri ți-au pregătit promoții speciale.

După ce îți alegi noua ținută, asorteaz-o cu o pereche de încălțămine, care să îți scoată în evidență stilul! Il Passo are promoții de până la 70%, Anna Cori de până la 60%, pe când la Tezyo, Office Shoes, Ecco, Grid, Jazz, Tamaris și CCC prețurile s-au înjumătățit. Și celelalte branduri au o mulțime de surprize.

Apoi, treci și prin magazinele tale preferate de beauty&care, răsfață-te și strălucește ca o divă cu produsele dorite, pe care acum le poți achiziționa la prețuri irezistibile. Sephora și Laboratoarele Fiterman ți-a pregătit reduceri de până la 70%, Douglas are oferte de până la 60%, iar MAC, Kiehl’s, Inglot, Pupa Milano, The Body Shop, Yves Rocher, Economic Parfumes și Perfect Nails au prețuri reduse. Și dacă tot ești la capitolul self care, treci și pe la magazinele cu accesorii și bijuterii și oferă-ți un dar special. Kultho, Splend’or, Edifice, Be in Time și Parfois are reduceri de până la 50%, dar și Swarovski și Bijuteri Gia afișează prețuri mai mici.

Reducerile de iarnă au ajuns și în magazinele dedicate celor mai sportivi. Hervis Sports are discounturi de până la 70%, Sport Vision de până la 60%, iar Superdry, VGeneration, Adidas, Buzz, Intersport și AA Sport au oferte atractive la o gamă variată de produse.

Chiar dacă Moș Crăciun abia a lăsat cadourile sub brad, poți să completezi garderoba celor mici cu haine de la Coccodrillo și Next, unde reducerile sunt de până la 60%, încălțăminte de la Big Step cu până la 50% mai ieftină și jucării la prețuri speciale de la Dinoland și Hippoland. Treci și pe la Zara Home și Nobila Casa ca să-ți alegi cele mai frumoase decorațiuni și să profiți de oferte, iar articole pentru casă la preț redus găsești la Top Shop și Ximi Vogue.

Lista reducerilor continuă, iar oferta poate fi consultată în catalogul Iulius Town.

