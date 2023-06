Heimattagul șvabilor bănățeni la Timișoara. Au adus macheta unei ambarcațiuni cu care strămoșii lor au venit în Banat

Zilele Germanilor din Banat, cea mai mare manifestare culturală a șvabilor bănățeni, i-a readus la Timişoara pe mulți dintre cei care au părăsit aceste meleaguri în timpul comunismului. Timp de trei zile, peste o mie de șvabi și 250 de perechi de dansatori în costume populare, aduc veselie în zona centrală a orașului. Deschiderea oficială a avut loc în această dimineață, în Piața Uniri.

“Este un eveniment cu totul deosebit, pe care am încercat să-l organizăm la superlativ. S-au anunțat cel puțin o mie de persoane. Majoritatea vor veni în costumele tradiționale pe care noi le avem. Am început cu Ulmer Schachtel în Piața Unirii, ambarcațiunea cu care primii șvabi au venit pe Dunăre, în urmă cu 300 de ani, în Banat. După ce au coborât de Dunăre, au făcut drumul pe jos. Ei au colonizat zona, care la vremea respectivă era într-o stare deplorabilă, fărădelegile erau la ordinea zilei și era nevoie de niște oameni harnici și pricepuți care să construiască. Ei au transformat Banat într-un grânar al Imperiului Austro Unga”, a declarat președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, Ioan Fernbach.

Deschiderea oficială a avut loc vineri dimineața în Piața Unirii, unde a fost adusă o replică a unei ambarcațiuni „Ulmer Schachtel” – care se traduce Cutiile din Ulm, cu care strămoșii coloniștilor germani au venit pe Dunăre în Banat.

Macheta de peste șase metri lungime a fost realizată în urmă cu 20 de ani de Erich Meier, originar din Zăbrani, emigrat în Germania, în 1983.

Erich Meier a luat decizia că e vremea ca ambarcațiunea să rămână definitiv la Timișoara.

“Ulmer Schachtelul a fost primul mijloc de transport a oamenilor din Germania care au vrut să vină în Banat. Era rapid și ieftin. Mergeau doar ziua, noaptea erau în port. Echipajul era format dintr-un căpitan, un vâslar în față și unul în spate. Căsuța a fost pentru femei, copii și eventual pentru produse perisabile. Utilaje nu s-au transportat. Animale, eventual o vacă pentru lapte. Încăpeau pe ea 210 persoane. Făceau două săptămâni până la Viena. Nu se vâsla, ci mergeau cu cursul apei. Dunărea merge cu cinci kilometri pe oră. Această machetă are deja 20 de ani. Am făcut-o din pasiune. Am fost ea la diferite manifestări în Germania. Și-a făcut datoria în Germania, iar acum am decis să o las aici. M-am gândit mult unde să o las, să fie în siguranță. Până la urmă am decis să o donez Fundației Adam Muller Guttenbrun din Timișoara”, a spus Erich Meier.

Tot astăzi s-a inaugurat și expoziția în aer liber „Istoria cotidiană a germanilor din Banat în secolul al XX-lea”. Sâmbătă, la Opera Națională, în cadrul unui eveniment oficial, vor participa numeroși oaspeți din țară și străinătate, printre care ministrul de interne al landului Baden-Württemberg, Thomas Strobl și primarul orașului german Ulm, Gunter Czisch.

Duminică după Liturghia pontificală celebrată de episcopul Iosif Csaba Pal, la Domul Catolic, va avea loc, în centrul istoric al Timișoarei, spectaculoasa parada a șvabilor îmbrăcați în porturile lor.

