Help Net, farmacie fără ”ajutor!”

Dacă nu am fi din Timișoara, dacă am accepta comportamente ce nu au nimic în comun cu atitudinea europeană, elegantă, a locului, atunci aceste rânduri nu s-ar scrie. Dar se scriu. De ce? Pentru că suntem sătui de comportamentele autosuficiente ale unor persoane, cu pretenția de a fi farmaciști sau… doar ”ajutor” de farmaciști, mai ales dacă lucrează pentru o farmacie ce se autodefinește fiind în ajutor prin particula ”help” din numele Help Net, dar acestea sunt doar niște semne. Atât. Litere fără justificare.

Recent, într-o farmacie Help Net din buricul Timișoarei, din Cartierul Tipografilor, în vreme ce erau doar două persoane în căutarea ”mărețului ajutor”, a durat aproape un sfert de oră pentru ca una dintre persoanele ce servea clienții să arate buimăceala și neglijența maxime în căutarea unui supliment alimentar. ”Doriți de la Walmark sau de la Doppelherz?” ”De la Walmark”. ”Vai, nu mai avem!”, răspuns de ”geniu” după o căutare disperată prin sertarele farmaciei, apoi în spate, apoi în calculator și din nou… de la capăt. ”Bine, nu-i nimic, iau de la Doppelherz”… încă minute disperate de căutare, computer, sertare, uși… Nimic. ”Doamna” farmacistă se scuză penibil: ”ni se tot schimbă programele pe calculator”. Da? Și care este problema clientului? După 15 minute, clientul iasă din Farmacia Help Net, care numai ”help” nu se mai numește.

Situația penibilă a fost raportată persoanelor responsabile cu zona. Atât.

Aceste comportament nu are nimic în comun cu Timișoara. Impolitețe. Lipsă de profesionalism. Dezastru în comunicare. Un fapt rămâne: avem farmacii la fiecare pas, dar nu mai avem… FARMACIȘTI.

Noi suntem în slujba cetățenilor. Cereți „help” în alte părți,

