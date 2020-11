Hindustan Ambassador, una dintre cele mai rare maşini din Europa, pe străzile din Timişoara

Una dintre cele mai rare maşini din Europa circulă pe străzile din Timişoara. Este vorba de un Hindustan Ambassador. Modelul a fost un simbol al Indiei. Iar o bună perioadă de timp maşina a fost utilizată de toţi indienii, indiferent de statutul social sau economic.

A fost nevoie de o singură plimbare cu o astfel de maşină pentru ca Michael Bullert, managing partner la firma IT Syonic, să îşi dorească una identică. A reuşit să o cumpere după o vizita în Anglia.

Michael Bullert: ”Am văzut maşina şi am fost uimiţi, iar Gerladine s-a îndrăgostit de ea, aşa că am decis să fie a noastră şi am adus-o la Timişoara”.

Gerladine Bullert: ”M-am asezat mai intai pe bacheta din spate si m-am simtit ca la bunica acasa, pe canapea”.

Din nefricire, la scurt timp, maşina s-a defectat. Dar asta nu l-a descurajat. Michael a hotărât să o repare. Dar cum automobilul este o raritate în Europa, iar bărbatul ţinea la autenticitatea ei, toate piesele ce trebuiau înlocuite au fost aduse din India.

Michael Bullert: ”O astfel de maşină o poţi menţine doar cu piesele originale, iar acestea se găsesc doar în India. Aşa că am luat legătura, pe Facebook, cu diferite persoane din India, care iubeau această maşina, pentru face rost de piese”.

Aproape jumătate de an a durat recondiţionarea şi, chiar dacă a investit în ea aproape 7.000 de euro, bărbatul spune că a meritat. Când iese cu maşină pe străzile Timişoarei, nu există om care să nu se minuneze de bijuteria pe roţi.

Fabricată lângă Calcutta din 1958 până în 2014, “Amby” – maşina realizată după modelul britanic Morris Oxford seria III – a rămas neschimbată în aproape 60 de ani de producţie. Automobilul a fost pentru indieni ceea ce a reprezentat Dacia 1300 pentru români până în anii 90.

Sursa: observator.tv

