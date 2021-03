Horia Bugarin, primarul Dumbrăviței, anunță o primă victorie în lupta cu dezvoltarea imobiliară „la limita legii sau dincolo de ea”

Pe 4 martie, Horia Bugarin, primarul Dumbrăvița, anunță o primă victorie în lupta cu dezvoltarea imobiliară „la limita legii sau dincolo de ea” din comuna sa. Până acum, spune primarul, existau diverse probleme cu unele construcții: lipsa spațiilor verzi, comerciale, a serviciilor de proximitate și clădirile prea mari, aglomerate sau apropiate. Dând exemplul construcției de pe strada Eminescu, nr. 28, edilul promite că va continua să pună presiune pe dezvoltatorii imobiliari care încearcă să ocolească legea.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a scris, joi:

„În ultimii ani Dumbrăvița a avut o parte de o dezvoltare în ritm accelerat în domeniul imobiliar, nu de puține ori cu construcții la limita legii sau chiar dincolo de ea.

Lipsa spațiilor verzi, a spațiilor comerciale și a serviciilor de proximitate, precum și construcțiile prea mari, prea aglomerate sau prea apropiate, au dus, inevitabil, la scăderea calității vieții.

Azi am reușit o primă mică victorie pentru locuitorii Dumbraviței, am dispus oprirea lucrărilor la construcția de pe Eminescu 28 și am cerut intrarea în legalitate. Pentru respectiva lucrare există chiar și un proces în instanță. Voi lua toate măsurile pentru ca legea să fie respectată.

În perioada următoare voi continua să prezint detalii, în mai multe episoade, despre problemele de acest fel, iar dacă veți vedea tot mai multă agitație împotriva administrației curente, să știți și una dintre cauze, presiunea imobiliară.

Va urma”.

