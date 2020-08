Horia Bugarin, USR PLUS, și-a lansat oficial candidatura la Primăria Dumbrăvița. Sorin Drăgoi, contracandidatul PNL, a încercat să tulbure apele, dar nu i-a prea ieșit

Horia Bugarin a fost anunțat, joi, 30 iulie, drept candidatul alianței USR PLUS la Primăria Dumbrăvița. Luni, 3 august, acesta și-a lansat și oficial candidatura, în parcul central din comună, în prezența lui Cristian Moș, candidatul USR la președinția Consiliul Județean Timiș, a lui Raul Olajos, candidat pentru funcția de consilieri județean, și a lui Dominic Fritz, candidat pentru Primăria Timișoara. Sorin Drăgoi, fostul consilier personal al lui Robu și candidatul PNL la aceeași Primărie Dumbrăvița, a venit și el pentru „a pune o întrebare, dacă poate”.

Horia Bugarin a spus: „Sunt extrem de onorat și de emoționat. Este o zi foarte importantă, este ziua în care lansăm ultima candidatura la o primărie din județ și am deosebita onoare ca eu să fiu acel ultim candidat. Locuiesc în Dumbrăvița de peste 15 ani și m-am săturat să stau pe tușă și alții să decidă pentru mine. Stau în fața voastră așa cum sunt: un om obișnuit, vom merge împreună la magazin, vom bea o cafea împreună la o terasă. Sunt legat de această comună în care îmi cresc și fetele. Când eram mic, visam să am o casă cu etaj și un câine lup. Acum, am și casa cu etaj, și câinele lup, dar și două fete minunate”.

Acesta spune că s-a alăturat alianței USR PLUS pentru că a crezut în valorile transmise de membrii acesteia, iar împreună cu o echipă competentă vrea să schimbe fața comunei, „să o transformăm într-o comună europeană”. Bugarin spune că Dumbrăvița are nevoie de școli, infrastructură, parcuri și alte spații de recreere, astfel încât „nivelul de calitate al vieții să fie la nivelul pe care ni-l dorim fiecare dintre noi”. „Mi-aș dori ca Dumbrăvița să nu fie doar un satelit al Timișoarei, ca locuitorii acestei comune să fie mândri că locuiesc aici, să aibă propriul suflet, propria energie, aici”.

Candidatul USR PLUS spune că s-a săturat de mici promisiuni: o stradă asfaltată sau creșterea presiunii la apă. Acesta consideră că, în secolul 21, ar trebui să nu mai vorbim de aceste lucruri, care trebuie să fie parte a normalității, „cu atât mai mult în Dumbrăvița, o comună bogată, cu oameni competenți”. Pe această cale, promite Bugarin, alianța USR PLUS va aduce suflul nou de care are nevoie comuna.

În aceeași conferință, Cristian Moș, care locuiește și el în Dumbrăvița, a reiterat ideea că USR PLUS va avea o viziune comună la nivel local, județean și național și european. „Am fost învățați să lucrăm mereu ca o echipă. USR PLUS are candidați care au realizat ceva în viața personală, are candidați care nu au avut niciodată sprijinul politic și s-au realizat în carieră singuri. (…) Chiar în această comună, USR PLUS a câștigat alegerile parlamentare din 2016. Atunci eram puțini și am avut un rezultat excepțional în Dumbrăvița. La alegerile europarlamentare am avut 52%, a câștigat din nou alegerile în Dumbrăvița. Echipa USR PLUS va câștiga și alegerile locale în Dumbrăvița! Este comuna cu care ne mândrim inclusiv la nivel național (…)

Horia este ultimul candidat pe care îl anunțăm la nivelul județului Timiș. Am vrut să găsim și am găsit cel mai performant candidat la nivel de comună pentru Dumbrăvița. Are realizări în spate: a reușit să crească o firmă mică la una dintre cele mai puternice firme din România pe domeniul respectiv. Acum, dorește să se implice pentru a schimba cu adevărat locul și administrația locală din comuna în care locuiește. USR PLUS invită toate partidele care vor să scape de PSD să îl susțină pe Horia. USR PLUS nu va susține alt candidat în Dumbrăvița decât Horia Bugarin”, a spus Moș.

Raul Olajos a spus, și el, că propunerile USR PLUS pentru alegerile locale din toate localitățile, dar și pentru CJT, sunt oameni realizați în mediul privat, care nu au avut parte de susținere politică. „Schimbarea politicii asta înseamnă: să schimbăm nu doar jucătorii, ci să schimbăm și regulile de joc. Știm că asta deranjează, știm că asta provoacă, știm că asta neliniștește, dar nu ne pasă. Noi nu ne câștigăm banii din politică, noi nu suntem dependenți de nimeni”, a spus acesta.

Dominic Fritz, candidatul aceleiași alianțe pentru Primăria Timișoara, a vorbit despre importanța unui parteneriat între cele două primării. Înainte, însă, „neamțul” a făcut o mică introducere: „Dumbrăvița are o reputație legendară în alianța USR PLU. Aici, a câștigat la doar la două luni după înființare alegerile parlamentare, iar la europarlamentare, USR PLUS a câștigat cu jumătate dintre votanți. E foarte clar și ne-a fost foarte clar că aici, în Dumbrăvița, trebuie să venim cu o ofertă extraordinară. Orice așteptare ca USR PLUS să se adune în spatele unor politicieni din clasa veche este una fantasmagorică”.

Fritz a mai spus că pe Horia Bugarin îl știe destul de bine, de când s-a campaniei sale pentru Primăria Timișoara, chiar de la început, fiind cel care a jucat rolul de consultant pe probleme economice. În ciuda succesului din sfera afacerilor – a înființat una dintre cele mai mari companii de resurse umane din țară, pe care, între timp, a vândut-o –, spune Fritz, Horia Bugarin a rămas extrem de modest. „Integru, dă mereu sfaturi, are un compas moral foarte clar definit, are coloană vertebrală, extrem de nerăbdător să rezolve o problemă, are mentalitate de «merge și altfel», nu de «merge și așa», propunere cu care dumbrăvițenii se pot mândri”, l-a mai caracterizat candidatul la Primăria Timișoara pe cel de la Dumbrăvița.

Cu toate că Dumbrăvița merită să aibă o proprie viziune, a completat „neamțul”, totuși, „trebuie să se lege și de soarta Timișoarei, suntem deja legați”. În acest sens, a adăugat Fritz, este nevoie de un parteneriat bine închegat, având în vedere și proiectele de infrastructură și transport în comun care, fie deja există, fie sunt plănuite de alianța USR PLUS. „Abia aștept ca Horia Bugarin să fie acest partener”, a încheiat acesta.

La această conferință, a fost prezent în public și Sorin Drăgoi, candidatul PNL la aceeași Primărie. Liberalul le-a propus useriștilor să vină, în această seară, la o întâlnire cu toate partidele de dreapta din comună. Cu toate că vorbitorii deja au abordat acest subiect, Drăgoi a întrebat: „Am lansat o invitație, acum cinci zile, la o întâlnire comună pentru toate partidele de dreapta: PMP, UDMR și PNL. Astăzi avem o întâlnire la ora 18, pentru susținerea unui candidat unic la Primăria Dumbrăvița. Sunteți de acord cu această idee?”.

Răspunsul lui Cristian Moș nu a fost deloc surprinzător: „Da, atâta timp cât dreapta susține candidatul USR PLUS, având în vedere că de fiecare dată am câștigat alegerile locale aici și avem încredere că Horia este acel om care nu a făcut niciodată politică, nu a fost ajutat de politic și a reușit să construiască în afara politicii ce are în spate. Vrem cu adevărat să schimbăm administrația”.

Drăgoi nu s-a lăsat și a intervenit: „Scuze, nu ar trebui să facem un sondaj și să desemnăm cel mai bun candidat, care are cele mai mari șanse. Nu ăsta este scopul? Să facem cât mai mari șansele votanților de dreapta să scăpăm de cei de stânga”. Moș nu s-a lăsat nici el: „Scopul alianței USR PLUS este de a schimba administrația locală, de a schimba modul în care s-a făcut administrație locală și modul în care s-a făcut și se face politică în România, de 30 de ani. Horia este acel om care va schimba cu adevărat administrația și politica”.

Comentarii

comentarii