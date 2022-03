Horia Colibăşanu vrea să ajungă pe vârful Kanchenjunga, unul din cei mai periculos munţi din lume

Alpinistul Horia Colibăşanu se pregăteşte de o nouă aventură pe Himalaya. De această dată, medicul stomatolog vrea să cucerească, în premieră românească, Kanchenjunga, al treilea vârf ca înălţime din lume, aflat la 8.586 de metri. Pentru alpinismul din România încă reprezintă o provocare majoră: a rămas singurul optmiar neurcat de români. Horia Colibăşanu se află pe ultima sută cu pregătirie, plecarea fiind programată în 5 aprilie.

„Încerc să mă antrenez zilnic în oraş, în fiecare week-end pe munte, suntem deja pregătiţi cu tot, cu logistica, echipamentul, sperăm să nu se întâmple nimic deosebit, să putem pleca din Bucureşti, pe 5 aprilie. Vrem să urcăm pe Kanchenjunga, un vârf ceva mai puţin cunoscut decât Everest sau K-2, dar este ultimul vârf de peste 8.000 de metri pe care nu a urcat niciun român” a declarat Horia Colibăţanu.

Kangchenjunga este statistic al doilea cel mai periculos munte din lume, unul din patru alpinişti care au încercat să îl urce şi-au găsit sfârşitul. În 2012, Horia Colibăşanu a mai avut o tentativă de a cuceri acest optmiar, dar a renunţat la ascensiune cu o sută de metri înainte de vârf.

„Au mai fost câteva încercări ale românilor, nereuşite, inclusiv a mea. Eu am mai încercat în 2012, atunci am greşit ruta şi am ajuns într-o zonă foarte dificilă, era un perete pe care nu se putea urca şi am decis să renunţăm. Nu am mai avut timp să ocolim, să intrăm în ruta corectă. Distanţele sunt foarte mari acolo, durează zeci de ore o urcare. Sperăm să reuşim de data aceasta”, a mai spus Colibăşanu.

Horia Colibăşanu va zbura de la Timişoara, la Bucureşti, de acolo în Emiratele Arabe, punctul final fiind Kathamadu, capitala Nepalului. Deşi sunt vremuri complicate, cu zboruri anulate deasupra Ucrainei şi Rusiei, ruta aleasă de Colibăşanu nu este în pericol.

„Noi nu zburăm în acea zonă, zburăm spre Emirate, iar apoi spre Nepal. Suntem departe de zona de conflict. Doar că situaţia unui război în apropierea României nu este cea mai fericită pentru a pleca de acasă. Dar asta e, mai nou în fiecare an se întâmplă ceva, ba o pandemie, o revenire a pandemiei, un război, lucrurile sunt puţin mai dificile decât în anii trecuţi”, a completat Horia Colibăşanu

În expediţia Kangchenjunga 2022, alături de Horia Colibăşanu se vor mai afla alpinistul bucureştean Marius Gane şi slovacul Peter Hamor, cu care Colibăşanu are numeroase aventuri pe munte.

