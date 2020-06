Hramul Mănăstirii Piatra Scrisă – o tradiție care ține de 230 de ani în Caraș-Severin

De peste 230 de ani prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt reprezintă cea mai importantă zi pentru celebra și misterioasa Mănăstire Piatra Scrisă din județul Caraș-Severin.

Episcopia Caransebeșului susține că, astfel, s-a creat o frumoasă tradiție ca mulțime de credincioși să vină în această zi la așezământul monahal de pe Valea Timișului pentru a se ruga mai ales la icoana Sfintei Treimi descoperită pe stâncă.

Și anul acesta, duminică 14 iunie, a fost organizat hramul mănăstirii, iar la Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară de către PS Lucian, episcopul Caransebeşului, alături de soborul de preoți și diaconi, au venit pelerini din întreg Banatul, dar și din Oltenia. În cadrul Sfintei Liturghii monahul Selafiil de la Mănăstirea Călugăra a fost hirotonit ierodiacon.

„Suntem în duminica Tuturor Sfinților știuți și neștiuți, trecuți în calendarul Bisericii noastre sau încă necanonizați și am avut aici o slujbă bogată, înălțătoare. Credem că și astăzi Dumnezeu ne-a ocrotit pentru că am avut un timp favorabil, am putut sluji în curtea mănăstirii, în aer liber și credincioșii au fost foarte atenți la Sfânta Liturghie, păstrând și distanța fizică.

Cu toții astăzi l-am serbat pe sfântul ocrotitor deoarece fiecare creștin dreptmăritor este ocrotit de un sfânt. Așadar, toată suflarea creștinească s-a bucurat pentru că toți sfinții s-au rugat pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi”,a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian la finalul Sfintei Liturghii.

Așezământul monahal din comuna Armeniș a luat ființă pe un loc rânduit de Dumnezeu, deoarece tradiția locală leagă începuturile acestei mănăstiri de găsirea unei icoane zugrăvite pe stâncă.

Prima mențiune documentară, sigura despre Piatra Scrisă, apare pe o hartă militară austriacă din anul 1788, în care pe acest loc este trecută „Stânca Sfintei Treimi”.

Icoana a fost găsită în timpul lucrărilor la calea ferată ce urma să lege Caransebeșul de Orșova, ea putând fi văzută și astăzi pe stânca negricioasă.

„Îl rugăm pe Mântuitorul să ne ocrotească pe mai departe și să ne ajute să călcăm și noi pe urmele Lui așa cum toți sfinții au făcut-o. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți pelerinii care au venit astăzi la sfânta mănăstire și le mulțumim organizatorilor care s-au ocupat de buna reușită a acestei sărbători atât de importante pentru eparhia noastră și pentru această frumoasă Vale a Timișului”, a mai spus Părintele Episcop.

Noua biserică a mănăstirii a fost târnosită în anul 2008, de către PS Lucian la hramul așezământului mănăstiresc.

