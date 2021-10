Hub cultural dedicat artei și muzicii, inaugurat de UVT și Aeroportul Traian Vuia Timișoara

Pe baza parteneriatului încheiat în 2021 între Universitatea de Vest din Timișoara și Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” – o premieră națională – a fost inaugurat, miercuri 27 octombrie, un hub dedicat artei și evenimentelor muzicale, care se vor desfășura la Aeroportul Traian Vuia.

Inspirată de genericul „CULTURA face escală la Aeroportul Internațional Timișoara, în Galeria UVT”, comunitatea universitară din UVT a propus un proiect de amenajare a spațiului extins pentru expoziții de artă și evenimente, oferit de către Aeroportul Internațional Timișoara.

Rectorul Marilen Pirtea a explicat că prin acest parteneriat, stabilit între cele două instituții, o echipă multidisciplinară, formată din cadre didactice și studenți din cadrul Facultății de Arte și Design, din Facultatea de Muzică și Teatru, dar și din alte facultăți ale UVT, își vor exprima viziunea artistică și inspirația creatoare, ori vor realiza producții de evenimente pentru publicul Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, poartă aeriană majoră a României.

Prima expoziție a fost deschisă, miercuri, în cadrul acestui parteneriat, la terminalul de sosiri externe din aeroport.

”Având în vedere că, în afară de sănătatea fizică, ai nevoie și de un confort mental și spiritual, am considerat că schimbarea mediului ar fi oportună pentru pasagerii care voi tranzita aeroportul. Norocul nostru a fost că am găsit un partener pe măsură, pe prof. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT. În rezonanță cu ceea ce am gândit, prof. Pirtea a solicitat sprijinul colegilor artiști și a trecut la treabă. Dovada este ceea ce s-a realizat acum: spațiu expozițional care sperăm să rămână o permanență, nu numai pe partea de culoare (pictură), ci și de sunet (concerte), care vor aduce confort spiritual pasagerilor noștri care vor tranzita orașul sau aeroportul”, a spus Dorel Grădinaru, directorul Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara.

”Când ideile se întâlnesc, este ușor să le pui în practică. În premieră națională, inaugurăm aici un hub cultural în cadrul aeroportului. Dincolo de graba și dinamica vieții, ne putem opri aici câteva minute să admirăm creațiile artistice minunate ale unor artiști talentați fie că sunt studenți ai Facultății de Arte și Desing de la UVT, fie că sunt artiști (cadre didactice) recunoscuți chiar la nivel internațional, fie că sunt studenți și profesori ai Facultății de Muzică și Teatru. Aici, vor fi organizate și diferite concerte, pe lângă expoziții de artă. Surprize vom avea multe. E un parteneriat de durată între UVT și Aeroportului Internațional Traian Vuia Timișoara. UVT încearcă să contribuie cu diferte proiecte la amplul obiectiv Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, dar și la conceptul mare pe care l-am gândit noi ” La UVT Cultura este Capitală”. Am lansat recent și proiectul (Re)citește Timișoara, plasând în mijloacele de transport în comun poezii ale poeților din Banat. Prin activitățile pe care le facem în această zonă culturală, încercăm ca universitate coprehensivă să ne punem amprenta asupra Timișoarei culturale, iar evenimentele să rămână pe retina, dar și în amintirea celor care pășesc pe această poartă: Aeroportul Traian Vuia – să meargă mai departe și să spună ceea ce au văzut extraordinar aici, la Timișoara”, a fost mesajul rectorului UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

