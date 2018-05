I-a trebuit o lună, dar s-a hotărât! Roxana Iliescu demisionează din PMP și Consiliul Județean Timiș

Roxana Iliescu și-a anunțat demisia din PMP. De data aceasta hotărârea este definitivă.

Prima dată, Roxana Iliescu, vicepreședintele CJ Timiș, și-a anunțat demisia din PMP în 3 aprilie. De atunci au mai avut loc discuții și se gândea chiar să revină asupra deciziei. Acum s-a hotărât, nu mai există cale de întoarcere.

Roxana Iliescu își va scrie demisia și o va depune la filiala județeană a Partidului Mișcarea Populară și la Consiliul Județean Timiș.

„Acum o lună mi-am anunțat demisia din mișcarea populară. Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, în biroul acestuia, am convenit de comun acord că este în interesul organizației PMP Timiș să revin asupra deciziei de a părăsi partidul, având în vedere inclusiv poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean pe care astăzi o ocup in numele PMP. Nu știu de ce, chiar am avut senzația că stau de vorba cu oameni serioși. M-au mai păcălit odată. Ultima dată. Nu mai am nici timp și nici răbdare pentru minciuni, umilințe și trădări, nici măcar din partea lui Traian Băsescu. Nu, nu plec in vreo țara cu palmieri. Mă întorc la Timișoara, mă întorc între prieteni, între oameni care merg pe stradă cu fruntea sus. Astăzi, 22 mai 2018 denunț adeziunea mea la PMP si renunț la orice formă de apartenență la această organizație politică”, a scris Roxana Iliescu pe Facebook.

Comentarii

comentarii