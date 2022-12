Iată, vin colindătorii! Primăria Lugoj invită copiii să colinde

În întâmpinarea sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Lugoj invită toți copiii, elevii, părinții și profesorii din oraș să participe la ediția a treia a proiectului „Iată, vin colindătorii!”. „În ultimii doi ani, comunitatea lugojeană s-a bucurat de colindele și urările pline de veselie ale copiilor. Împreună, am reușit să păstrăm vii obiceiurile locului și am adus un strop de normalitate și bucurie în comunitate. Ne dorim să facem o tradiție din proiectul “Iată, vin colindătorii!” și să creăm amintiri minunate an de an! Așadar, îndemnăm educatorii, dascălii, părinții să pregătească împreună cu copiii și elevii lor colinde frumoase, tradiționale, pe care să le înregistreze în format video. Acestea vor fi oferite în dar comunității orașului, prin postarea lor în evenimentul dedicat din pagina de facebook a Primăriei Municipiului Lugoj”, au anunțat reprezentanții Primăriei Lugoj. Primii 1000 de copii înscriși să participe la acest proiect vor primi, din partea Primăriei, un cadou de Crăciun: o cutie frumos personalizată plină de cărți, jocuri și surprize dulci. Înscrierea copiilor în eveniment se face doar de către cadrele didactice sau de către părinți, începând cu data de 7 decembrie, până cel târziu la data de 16 decembrie 2022, prin completarea unui formular online. Colindele copiilor vor fi afișate în evenimentul de pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului Lugoj, pe parcursul lunii decembrie. Toate detaliile despre înscriere, formular și regulamentul campaniei „Iată, vin colindătorii!” sunt disponibile în pagina de eveniment a proiectului, pe FB Primăria Lugoj.

