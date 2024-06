”Ilie la primărie” (P)

Ilie Sîrbu, candidat AUR pentru funcția de primar al Timișoarei, bănățean autentic, serios, grav, dar și cu umor fin, a crescut în sondaje în doar câteva săptămâni, ajungând pe un loc important pe scala evaluărilor sociologice.

ZdV: Domnule Ilie Sîrbu, ce planuri aveți pentru Timișoara, în cazul în care veți fi primar?

I.S. : Îmi doresc să mă implic în corelarea factorilor ce ar putea susține cu adevărat sportul în Timișoara: sport în comunitate, sport în școală, sport de performanță. Avem nevoie de o nouă sală de sport, ne vom concentra pe construirea unei săli pe strada Zânelor, în zona Dacia. Sunt probleme și cu unele asociații de revoluționari.

Am primit o petiție din partea Asociației Luptătorilor din Timișoara arestați la revoluția din 1989 ( ALTAR), am constatat că solicitarea lor de diminuare a suprafeței închiriate este întemeiată și am solicitat Direcției de Patrimoniu să analizeze posibilitatea împărțirii spațiului. Sunt preocupat de toate organizațiile revoluționarilor, fiecare are dreptul la recunoaștere și la admirație, deopotrivă. Acești oameni au luptat pentru noi! Acești oameni sunt eroii noștri, au nevoie de mai mult respect! Voi avea grijă ca fiecare să aibă parte de recunoașterea Primăriei Timișoara și de cuprinderea lor în viața complexă a orașului.

ZdV: Timișorenii se plâng mereu de calitatea serviciilor oferte de Primăria Timișoara. Nu primesc răspuns la solicitări, nu sunt ascultați, așteaptă prea mult timp pentru unele răspunsuri.

I.S.: În mod evident, relația cu cetățeanul este cea mai importantă. Trebuie îmbunătățit sistemul de comunicare primărie – cetățean. Chestionarele despre aprecierile cetățenilor nu sunt completat nici măcar de o treime din cei nemulțumiți. Altele trebuie să fie strategiile de apropiere a oamenilor. Asta doresc să fac! Să ajut oamenii, asta îmi doresc! Să-i fac pe timișoreni să spună: ”Asta este primăria pe care o așteptam!”

ZdV : Nicoleta Voica, o mare artistă a Banatului, a promovat un clip cu mesajul ”Ilie la primărie”, un clip de altfel interesant, vesel…

I.S. : Da, și îi mulțumesc pentru asta, este important pentru mine să mă regăsesc asociat cu o mare vedetă. Nicoleta Voica este ca mine, un bănățean autentic.

ZdV: Cum i-ar zice un bănățean unui candidat bănățean, și el? Ce i-ar ura?

I.S. : Spor! Așa i-ar ura, la noi este despre spor în muncă, nu despre distracție!

Comandat de PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

Executat de SC Logos Consulting

CMF: 21240330

