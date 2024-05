Ilie Sîrbu, candidatul AUR la Primăria Timișoara, demontează acuzațiile lui Dominic Fritz cu privire la persoana lui și a lui Cosmin Tabără

Miercuri, 15 mai, Ilie Vasile Sîrbu, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) Timiș, a demontat acuzațiile aduse de USR și primarul Dominic Friz cu privire la persoana lui și a viceprimarului Cosmin Tabără.

Ilie Sîrbu a explicat: “A fost săptămâna luminată, iar noi fiind creștini am respectat acest mare eveniment al creștinătății. Nu am vrut să provocăm scandal sub nicio formă, așa cum au făcut alții, să arunce cu tot felul de lucruri urâte cu minciuni asupra noastră, așa cum a fost în seara afișelor lungi să parafrazăm un titlu istoric. Cu privire la incidentul de la panoul de afișaj celor de la USR nu le-a ieșit ce au vrut să facă și s-au făcut de râs”, a spus Ilie Sîrbu.

Candidatul AUR la Primăria Timișoara a atenționat că acea busculadă a fost una imaginară văzută numai de cei de la USR, iar în final lucrurile au ieșit în defavoarea lor.

De aceea ei au întins și mai mult situația și s-au gândit să sancționeze pe cel care l-a avut pe Sîrbu consilier pe o perioadă de trei ani și jumătate.

“Am fost acuzat în mod aberant că aș fi în continuare angajatul viceprimarului Cosmin Tabără ca și consilier personal. În primul rând, eu am fost consilier independent pe lângă domnul Tabără, nu am avut nicio legătură cu politica. Un lucru este clar și vreau să le reamintesc celor de la USR și lui Dominic Fritz! Eu mi-am dat demisia, în data de 11 martie 2024, iar dovada este clară aici în mâinile mele. Documentul are și semnătura domnului primar, Dominic Samuel Fritz. El a uitat, el nu știe ce face. De aia se întâmplă atâtea lucruri întârziate în Timișoara, fiindcă el nu își face treaba la timp. Nu reacționează când trebuie. El și uită, ori este mincinos, ori este rău intenționat, fiindcă cei de la USR nu știu altceva. Ei nu știu să construiască, ei știu să se ridice pe realizările cuiva. Din punctul meu de vedere sunt pe nicăieri”, a explicat Ilie Sîrbu.

Sîrbu a reamintit că a plecat din Primăria Timișoara, în data de 11 aprilie 2024, dar demisia și-a dat-o în 11 martie. Este scris și documentul se poate verifica.

Sîrbu a adăugat: “Este foarte important de știut că acești oameni de la USR joacă foarte urât, ei sunt extremiștii nu noi de la AUR. Ei sunt cei care încearcă să întindă coarda cât pot, fiindcă ei sunt în cădere și nu mai au nicio șansă. Atunci încearcă să se lege de orice și atunci de cine să se lege? De așa zișii extremiști, dar nu noi suntem extremiștii, cei de la AUR. AUR este un partid legal constituit și nu ne este rușine să vorbim despre respectarea legii, despre biserică, despre credință și creștinism, despre familie. Este bine de știut că acești oameni de la USR sunt rău intenționați și au făcut mult rău orașului. Ei sunt cei care încearcă să ne denigreze pe noi”.

Comentarii

comentarii