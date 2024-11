Ilie Stepan, unul dintre cei mai importanți artiști rock din România, liderul trupei Pro Musica, a împlinit 71 de ani

Ilie Stepan s-a născut în 24 noiembrie 1953, la Caransebeș. La Caransebeș a locuit doar un an. Apoi familia s-a mutat la Lugoj. Tatăl său era militar de carieră, mama asistentă medical și fotograf autroizat pe spitalizare medicală. Din 1961, a venit la Timişoara, exact atunci când a început să meargă la şcoală. “Părinţii s-au mutat la Timişoara pentru că s-au gândit la mine. Am fost singurul lor copil. Deşi mai am un frate vitreg din prima căsătorie a tatălui meu. Tata a cântărit că Timişoara era un oraş mare, centru universitar. S-au gândit la cariera mea. Din păcate, nu prea s-a ales nimic din gândurile lor, pentru că eu m-am îndrăgostit de muzică”, povestea Ilie Stepan.

Tuşa finală pentru el, ca pentru mulţi alţii din generaţia sa, a fost filmul „Tinerii“ (n.r. – „The Young Ones“, 1961), cu Cliff Richard&The Shadows, care rula pe ecranele cinematografelor din România. Avea 9-10 ani. Atunci a fost declicul, le-am cerut părinţilor o chitară.

“În „Tinerii“ era o formaţie de trei, cu solistul vocal Cliff Richard, un mare nume. Să nu uităm că după „Tinerii“ au apărut The Beatles şi The Rolling Stones, a apărut acea generaţie fantastică de muzicieni. Mulţi au băut apă după „Tinerii“. Profesorul Adrian Popescu, căruia îi port o mare recunoştinţă, este omul care mi-a pus chitara în mână. El era profesor de chitară. Erau doi fraţi gemeni Popescu, veniţi din Oltenia, care au început să predea chitara la Timişoara cu foarte mare succes. Nicu Covaci, Ladislau Herdina, marele chitarist de jazz Dan Ionescu, toţi au fost printre cei care au învăţat de la el. Dan Popescu venea acasă la noi pentru ore particulare”, a mai spus Stepan.

Prima trupă în care a cântat s-a numit G-Boys, apoi a fost Marţienii și Rivoli Grup 4. Pe lângă compoziţiile lor cântau piese de Beatles, The Kings, Animals.

Data nașterii trupei Pro Musica este 15 ianuarie 1973, când a avut loc primul concert în sala festivă a Liceului Pedagogic din Timişoara.

Prima etapă a trupei a fost folk-ul. “Glossa” este una din piesele de atunci care rezistă şi astăzi. Apoi apare schimbarea spre rock şi simfonic. Au început să cânte aşa numitul rock baroc. A urmat o pauză în care Ilie Stepan a plecat la Progresiv TM, iar fraţii Krauser la Phoenix. În 1978, Stepan reface Pro Musica, alături de Dixie Krauser, Nicolae Krakovski, Ştefan Inczedi, Erwin Şarfulea şi Zoltan Homoki. În 1981 apare un LP Rock nr.9, iar în 1988 este editat primul album întreg “Rockul baroc”.

În 20 decembrie 1989, Ilie Stepan a urcat în balconul operei și a cântat „Hora Unirii“ şi „Deşteaptă-te, române!“.

Pro Musica își întrerupe activitatea în 1993, după un concert aniversar la care participă mulți dintre foștii membri, ce are loc la Sala Olimpia. Ilie Stepan se concentrează în anii următori pe munca de studio și pe muzică de fuziune, sub titulatura Stepan Project.

Un concert memorabil de revenire a trupei are loc în 5 octombrie 2014, pe scena Filarmonicii Banatul.

Comentarii

comentarii