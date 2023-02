Ilie Vlaicu, directorul Aquatim: “În debutul TM2023, prin Branșamentul cultural facem legături între oameni, între vechi și nou, știință și cultură, artă și tehnică!”

Cu prilejul deschiderii anului cultural Timișoara2023, sâmbătă 18 februarie, a debutat o manifestare culturală amplă numită metaforic “Branșament cultural”, la Uzina de Apă Industrială Aquatim, viitorul Muzeu al Apei, pentru locuitorii urbei.

Evenimentul va continua, duminică, 19 februarie, de la ora 11:00, cu un brunch cultural tot la Uzina de Apă de pe Calea Urseni.

Astfel, echipele Aquatim, în frunte cu scriitorul și omul de televiziune, Robert Șerban, și prof.univ.dr. Ilie Vlaicu, directorul companiei de apă, au desfășurat o conectare la literatură, istorie și natură. Evenimentul a avut mare succes, fiindcă au participat foarte mulți timișoreni, împreună cu copiii lor.

Robert Șerban a explicat de ce Aquatim a organizat acest important eveniment cultural: “E o manifestare premergătoare inaugurării Muzeului Apei, care chiar în anul Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană este darul pe care Aquatim îl face comunității. Noi ne ocupăm cu distribuția de apă în Timiș și de rețeaua de canalizare, dar fiind o firmă puternică și având conștiința apartenenței la comunitate, am hotărât ca acest obiectiv care este moștenit de la înaintașii noștri să îl introducem în circuitul cultural. E un loc spectaculos, este Uzina de Apă 1, care are o parte nefuncțională, dar care a fost conservată. E in stil Secession și, având trei clădiri impozante ne-am gândit ca acest spectacol pe care arhitectura îl face să se îmbine cu cel pe care oamenii comunității îl pot face. Asta încercăm să facem în a doua zi a deschiderii anului TM2023, un branșament cultural. Așa l-am numit în mod plastic, și este destinat, în primul rând, copiilor, fiindcă ei reprezintă principalul public pe care ni-l formăm, dar este și pentru cetățenii care vor să vadă ce înseamnă cititul, literatura și patrimoniul sau arhitectură veche, de fapt, ce înseamnă relația dintre noi, oamenii. Branșament cultural nu se referă neaparat la muzică, la balet sau la opera, ci în primul rând la oameni. A te branșa cu celălalt, cu semenul, este cea mai frumoasă conexiune culturală pe care o poate face cineva”.

Cu acest prilej, Ilie Vlaicu, directorul Aquatim, a spus: “Pentru că este debutul oficial al anului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, o manifestare cu totul deosebită pentru oraș, Aquatim, ca parte a Timișoarei și ca o companie puternică și foarte serioasă care s-a dezvoltat alături de timișoreni, trebuia să vină cu aportul ei față de acest măreț program care este Timișoara 2023. Aici este Muzeul Apei, iar noi suntem obișnuiți să facem branșamente de conducte, dar prin această manifestare numită Branșament cultural încercăm să facem și legături între oameni, între vechi și nou, între știință și cultură, între artă și tehnică. Vom organiza multe activități culturale în 2023 dedicate tuturor categoriile de vârstă. Copiii sunt un public foarte important, fiindcă vom face la muzeul apei și educație ecologică. Astfel, Aquatim va avea o contribuție importantă pentru comunitate, așa cum și comunitatea a ajutat Aquatimul. E o simbioză care face bine tuturor…!”

