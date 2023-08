Iluzionistul Florian Sainvet aduce la Timișoara magia sa uluitoare

Anul acesta, la cea de a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie „Time for Magic” de la Timișoara, experimentăm magia într-o nouă lumină și vom fi martorii unor momente incredibile de iluzie, cu cei mai mari campioni ai lumii, de la evadatori subacvatici până la cei mai tari mentaliști.

Descris drept un maestru al iluziei și al manipulării percepției, Florian Sainvet este unul dintre numele care va face show la Timișoara. “The Robot Dream Act”, numărul care a făcut parte din cele mai spectaculoase show-uri din lume precum, Cirque de Soleil, The Illusionists, AGT Superstar, France’s Got Talent, ajunge pentru prima dată în România, la “Time for Magic”, la Timișoara. Organizatorii ne asigură că vom fi captivați, uimiți și inspirați de talentul extraordinar al lui FLORIAN SAINVET, campion mondial la Manipulation Magic.

Trecerea în lumea iluziei

Originar din orașul Bordeaux, Florian Sainvet a fost fascinat de magie încă de copil. A început prestidigitarea la vârsta de 16 ani. După primul an de liceu, nu avea slujbă de vară și vizionând un videoclip pe internet și-a spus: “De ce nu eu?”. În timp ce prietenii săi erau preocupați de calculator, Florian devenise un „tocilar al artei magiei”. Urmărea zi de zi videoclipuri cu iluzioniști iar perseverența lui a dat roade, descoperind secretele acestui univers misterios.

Din dorința de a trece la un nivel superior, Florian l-a sunat direct pe președintele Federației Franceze a Artiștilor Prestidigitatori care l-a îndrumat către clubul de magie Bordeaux, “Cercle Magique Aquitaine”. Întâlnirea cu Serge Arial i-a schimbat viața și l-a făcut să descopere plăcerea de a fi pe scenă.

Din examenul de BAC, direct la casting

În 2009, Florian și-a propus să participe la programul „La France a un Incroyable Talent”. Selecția pentru show a avut loc în timpul examenelor de bacalaureat, dar asta nu l-a împiedicat pe Florian să concureze. După patru ore de teste dimineața, el a participat la castingul care s-a organizat la Bordeaux. Talentul său a fost apreciat, fiind clasat pe locul trei în finala concursului, permițându-i să devină magician profesionist și cunoscut publicului larg, visul său.

O pasiune profundă pentru magie

Cu o ascensiune impresionantă a carierei sale în arta iluzionismului, acest tânăr magician a redefinit ceea ce înseamnă să faci magie în secolul XXI, combinând tradiția cu tehnologia modernă pentru a crea experiențe incredibile de divertisment. De la iluzii de levitație care sfidează gravitația până la trucuri de mentalism care îți vor pune la îndoială propriile simțuri, spectacolele lui Florian Sainvet te vor purta într-o călătorie inedită.

Cu toate acestea, Sainvet nu se rezumă doar la efecte uimitoare. El investește timp și efort în a crea povești captivante care să însoțească fiecare număr, aducând astfel un nivel suplimentar de profunzime și emoție în spectacolele sale. Audiența este purtată printr-un rollercoaster de sentimente, de la uimire la suspans și, uneori, chiar la amuzament.

“Ceea ce ador eu cel mai mult la Florian Sainvet este pasiunea cu care își împărtășește magia. El crede că iluziile pot aduce bucurie și admirație în viețile oamenilor și că fiecare truc are potențialul de a crea amintiri de neuitat. Acest aspect al personalității sale îl face nu doar un magician uimitor, ci și un adevărat entertainer.”, Minodora Magică, project manager „Time for Magic”.

Festivalul internațional “Time for Magic” îl aduce chiar în fața publicului din România la Magic Gala Show, care va avea loc în octombrie, la Sala “Constantin Jude” din Timișoara. Anul acesta, festivalul se va desfășura de-a lungul mai multor zile, cu spectacole care vor avea loc pe mai multe scene din Timișoara, în 3 limbi diferite, la care vor participa unele dintre cele mai titrate nume internaționale ale lumii Iluzionismului:

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Germană la Cinema Victoria

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Engleză la Sala Capitol a Filarmonicii Banatului

5 octombrie – CloseUp Magic și Street Magic (intrarea liberă, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Fun Club cu întrebări și povești despre arta iluzionismului spuse de însuși faimoșii magicieni (intrarea libera, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Human Demonstration, o mega iluzie outdoor (intrarea liberă, urmează să anunțam locația)

7 octombrie – MAGIC GALA SHOW cu Campionii mondiali și Superstarurile Internaționale, toți pe aceeași scenă la Sala Sporturilor Constantin Jude.

