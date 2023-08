Imaginea la zi a Capitalei Europene a Culturii: Nicolae Robu: “Acești indivizi ajunși în fruntea primăriei orașului nostru nu se rușinează!”

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, prezintă imaginea “la zi” din zona zero a Capitalei Europene a Culturii!

Coșuri pline de deșeuri, de-a lungul trotuarelor, în parc, mizeriile sunt peste tot în jur, iar părinții și copiii stau pe băncile aproape îngropate în gunoi.

O imagine insuportabilă pentru un oraș civilizat!

Robu a concluzionat: “Și acești indivizi ajunși în fruntea primăriei orașului nostru nu se rușinează!

Oare chiar noi om fi limitați și nu înțelegem ce calitate ridicată a vieții avem, cică printre cele mai bune din lume?! Din lume, auzi!!!”.

Imaginea are aproape 300 comentarii și 200 de distribuirii!

Adrian scrie: “În urmă cu cateva zile, un ziar local de Timis ne intreba de ce nu vin turiști la Timișoara? Iote de asta nu vin!

Am fost in vizită in parcul central, ne-am retras la umbră deasă să respiram aer curat , cand colo ce aer curat, puțea a urină și că..at după toate tufele! Am zis sa ne mutăm mai încolo, la vaporaș…si cam tot același aer…

Așa că am facut ”pa si pusi” Timișoara, oras cultural european!

Păcat….!”

Andreea a scris: “Primăria actuală își are cu siguranță vina, mai ales dacă nu se golesc coșurile la timp și regulat, însă aici este vorba de cei 7 ani de acasă și de o porție de bun simț care dacă un cetățean nu îl are, este cam degeaba. Golite coșurile regulat și aplicate amenzi usturătoare celor care aruncă gunoaie pe jos.”

Ionel a scris: “în parcul situat in spatele abatorului, amenajat exclusiv copiilor situația este critica, imposibil de utilizat in condiții de siguranță. Nu este maturat de luni de zile, jocuri distruse, becuri lipsa, gunoaie peste tot și este un pericol eminent de electrocutare pentru copii”.

Comentarii

comentarii