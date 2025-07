Imagini pentru istorie. Saga 1948 și Egreta au navigat pe din Timișoara până la vărsarea Begăi în Tisa – foto

După aproape 80 de ani, două ambarcațiuni plecate din Timișoara, Saga 1948 și Egreta, au refăcut întregul traseu navigabil – din centrul Timișoarei, prin inima Zrenjaninului, până la vărsarea în Tisa, în dreptul localității Titel – continuând apoi chiar până la vărsarea în Dunăre, în zona Stari Slankamen.

Expediția Ecluze pe Bega 2025, din weekendul trecut, și-a propus să promoveze navigabilitatea de-a lungul întregului canal Bega și să observe pe parcursul celor aproape 150 de kilometri diversitatea peisajelor naturale și a contextelor culturale din jurul apei.

“Scopul acestei expediții a fost să documentăm tronsonul sârbesc al canalului și să înțelegem în profunzime relația dintre apă și comunitățile de pe maluri. Am cercetat fiecare localitate, modul în care acestea se raportează la corpul de apă și am analizat istoricul navigabilității și intervențiile de regularizare care au transformat teritoriul Banatului Sârbesc din bazinul Begheiului, descoperind locuri cu o valoare aparte din punct de vedere antropologic, natural și istoric. Am ajuns la locul de vărsare în Tisa, o zonă deosebită datorită biodiversității bogate. Am cunoscut oameni faini, am fost primiți cu ospitalitate și am avut ocazia să explorăm localitatea Titel, un punct special din care pornesc multe fire de poveste. Aici se întâlnesc trei provincii istorice din Serbia și tot aici se unesc trei ape: Bega, Tisa și Dunărea”, au transmis cei de la Ecluze pe Bega.

SURSA FOTO: Ecluze pe Bega

Vasele comerciale nu pot pleca din Timișoara spre Dunăre

Ambarcațiunea Pelican nu a luat parte la această deplasare, deoarece segmentul sârbesc al canalului este deschis doar navigației de agrement cu ambarcațiuni mici.

“În acest moment vasele comerciale destinate activităților turistice nu pot pleca din Timișoara spre Dunăre, deși traseul ar permite acest lucru din punct de vedere tehnic. Am deschis, în ultimii ani, discuții legate de reglementarea acestei situații în mai multe rânduri, însă fără implicarea tuturor autorităților din România nu putem face pași concreți. Fără acest sprijin instituțional șansele ca navele de acest tip să revină pe secțiunea sârbă a Begheiului rămân mici”, mai spun de la Ecluze pe Bega.

