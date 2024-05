”Îmi doresc o bază olimpică pentru canotajul timișorean”. Interviu cu Ilie Sîrbu, candidat AUR la Primăria Timișoara

ZdV : Domnule Ilie Sîrbu, sunteți unul dintre candidații pentru funcția de primar al Timișoarei. Pentru cei care nu vă cunosc, ce ați spune despre dumneavoastră?

I.S. : Mai întâi, sunt bănățean, de pe valea Almăjului, am crescut cu poveștile și legendele de pe Valea Nerei, de la izvoare până la coborâre, cunosc Banatul, mai ales pe cel montan, am citit de mic copil și am învățat să cunosc și să știu ce înseamnă valorile autentice ale locurilor ce m-au format. Am urmat cursurile Facultății de Jurnalistică din cadrul Universității Banatul, am luat licența la Universitatea de Vest Timișoara, am studiat cu Marcel Tolcea, Iosif Costinaș, Iosif Cheie, Mircea Pora, pe care îi consider mentorii mei.

ZdV: Ce v-a determinat să alegeți calea spre administrația publică?

I.S.: În primul rând, dragostea pentru acest oraș. Așa cum știți, sunt fondatorul Asociației ”Salvați patrimoniul Timișoarei”, prin care, alături de alți timișoreni, luptăm pentru păstrarea identității orașului nostru de mai bine de 10 ani. În urmă cu patru ani, în 2020, am candidat independent pentru Primăria Timișoarei, iar acum o fac din partea AUR. Poate că amintiți că am cerut o dezbatere publică pentru proiectul fostului Liceu de Arte, ce urma să fie demolat. Am descoperit în AUR oameni de valoare, iubitori ai regiunii noastre, persoane care doresc să contribuie la recuperarea unor valori pierdute, la păstrare acelor încă nealterate. De altfel, din 2021, când nici nu bănuiam că o să fie candidat AUR, nu eram în niciun partid, am devenit consilierul domnului viceprimar Cosmin Tabără, alături de care am muncit vreme de trei ani, dar mi-am dat demisia la începutul lunii martie 2024, abia apoi am intrat în partid și am acceptat să candidez.

ZdV: Ce proiecte aveți, ca viitor primar, în cazul ați câștiga?

I.S. : Un Palat al Copiilor. Vrem să contribuim la descoperirea tinerelor talente, să-i ajutăm pe tineri să-și găsească propriile resurse, nu pe internet, nu pe google, ci în cărți, ne dorim o sală dedicată muzicii clasice, cu 900-1200 de locuri, cu o acustică bună. Sport! Mult sport! Îmi doresc o bază olimpică pentru canotaj, avem istorie aici, am dat campioni și valori incontestabile ale sportului pe apă. Avem atât de mult potențial neexploatat. Tot pe malul râului Bega, alt gen de activitate unică a fost la FLORA, locul de întâlnire al generației flower – power, de unde a pornit încântarea făcută de formațiile Phoenix și Pro Musica, unde generații întregi și-au regăsit visul cultural și artistic al vremii.

Ne mai dorim, desigur alături de colegii din partid, o cooperarea între instituții, o armonizare a deciziilor în interesul orașului. Noi trebuie să lucrăm pentru Timișoara, orașul este prioritatea administrației, nu ambițiile personale

