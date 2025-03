Imigranți aduși din Asia circulă cu documente false și locuiesc la adrese fantomă din Timișoara

05.06.2024 Ora estimata: 12:00

Complet: C4 DL 2019 – PENAL

Tip solutie: respinge cererea

Solutia pe scurt: În baza art. 227 alin. 1 C.p.p., respinge propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin privind arestarea preventivă a inculpa?ilor DAN VASILE, TIVADAR SORIN-GABRIEL, ROATĂ COSMIN-ȘTEFAN zis „COVRIG”, DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO”, TYVODAR IVAN ?i BUDILEANU DINU-VICTOR în dosarul nr. 6/75/P/2024. Dispune ca Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Caraș-Severin să facă aplicarea art. 227 alin. 1 teza finală, Cod procedură penală, punând în libertate inculpații reținuți. 1. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul DAN VASILE (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „constituirea unui grup infracțional organizat” faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migranți” faptă prev. și ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (11 acte materiale); instigare la infracțiunea de „trafic de migranți” faptă prev. și ped. de art. 47 C.p raportat la art.263 alin. (1) și alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (11 acte materiale); facilitarea șederii ilegale în România, faptă prev. și ped. de art. 264 alin. 1 și alin. 2 lit. a Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (144 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului DAN VASILE obligaţia de a nu părăsi imobilul, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspecții/inculpații față de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale, astfel cum sunt evidențiați la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum și cu martorii audiați în cauză, cu excepția membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului DAN VASILE că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timi? – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 2. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TIVADAR SORIN-GABRIEL (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvârșirii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infracțional organizat” faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migranți” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (5 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului TIVADAR SORIN-GABRIEL obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspecții/inculpații față de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale, astfel cum sunt evidențiași la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum și cu martorii audiați în cauză, cu excepția membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului TIVADAR SORIN-GABRIEL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 3. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul ROATĂ COSMIN-ȘTEFAN (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „constituirea unui grup infracțional organizat” faptă prev. și ped. de art. 367 alin. (1) și (6) Cod penal; facilitarea șederii ilegale în România, faptă prev. și ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (69 acte materiale); „trafic de migranți” faptă prev. și ped. de art. 263 alin. (1) și alin. (2) lit. a C.pen. (59 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului ROATĂ COSMIN-?TEFAN obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului ROATĂ COSMIN-?TEFAN că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cara?-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 4. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul DRUGĂRIN TEOFIL (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal (1 act material); „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului DRUGĂRIN TEOFIL obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului DRUGĂRIN TEOFIL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cara?-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 5. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TYVODAR IVAN (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (52 de acte materiale); facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale); toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului TYVODAR IVAN obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului TYVODAR IVAN că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 6. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul BUDILEANU DINU-VICTOR (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1) Cod Penal. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului BUDILEANU DINU-VICTOR obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului BUDILEANU DINU-VICTOR că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. Respinge cererea formulată de inculpatul DAN VASILE, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul TIVADAR SORIN-GABRIEL, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul ROATĂ COSMIN-?TEFAN zis „COVRIG”, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO”, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul BUDILEANU DINU-VICTOR, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art. 221 alin. 8 Cod procedură penală. În baza art.275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272, art. 275 al. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpa?ii: DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO” ?i TYVODAR IVAN, în cuantum de câte 572 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are cu inculpa?ii şi procurorul. Pronun?ată în camera de consiliu, azi 05 iunie 2024, ora 16,45.