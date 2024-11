Impozitele majorate de Fritz au fost declarate ilegale. Timișorenii rămân însă fără soluții de recuperare a banilor

Incompetența administrației Fritz îi costă tot mai mult pe timișoreni. Primarul Fritz face eforturi disperate de a ascunde greșelile făcute, chiar și în fața consilierilor locali. Și o face prin declarații trunchiate, care eludează realitatea. S-a întâmplat chiar și în ultima ședință de plen extraordinare a Consiliului Local Timișoara, de marți seara, când pe ordinea de zi a apărut ”din întâmplare” și un ”Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor prevăzute la art. 489 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 pentru aplicarea de cote adiţionale la impozitele şi taxele locale în anul 2025”. Un proiect cu un nume conceput special pentru a-i păcăli pe consilieri, dar care ascunde o realitate îngrijorătoare. Iar păcăleala se pare că a reușit, pentru că toți au acceptat explicația aiuristică a primarului: ”Este doar ceva ce ne-a cerut instanța, să separăm de HCL care stabilim acele cote, să facem un HCL separat în care descriem cumva care sunt necesitățile orașului pentru care avem nevoie de impozite și taxe. Deci nu este HCL cu taxele și impozitele.”.

În fapt, realitatea este că instanța a anulat recent mai multe hotărâri ale Consiliului Local Timișoara cu privire la majorarea, în 2022 și 2023, a impozitelor pentru clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice. În ciuda hotărârilor judecătorești, contribuabilii care au plătit deja impozitele majorate nu-și mai pot recupera banii, excepție făcând însă cei care au deschis acțiuni în instanță.

Timișoara se confruntă cu nemulțumiri majore din partea contribuabililor după ce instanța a anulat hotărârile privind majorarea impozitelor pentru anii 2022 și 2023. Decizia afectează în special impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, care fusese triplat.

Hotărârile au fost contestate în instanță de mai mulți locuitori ai orașului, printre care avocatul Anton Trăilescu și notarul Adina Motica, reprezentanți de avocatul Alin Trăilescu. Judecătorii au decis că majorările sunt nelegale, motivând că acestea nu au fost precedate de o hotărâre justificativă din partea Consiliului Local, așa cum prevede legea.

„Consiliul Local nu a făcut dovada că anterior adoptării actului administrativ contestat ar exista vreo hotărâre prin care să fie stabilite criteriile economice, sociale, geografice, urbanistice sau necesitățile bugetare locale care să justifice majorarea impozitului”, se arată în hotărârea judecătorească.

Decizia instanței nu oferă însă o soluție pentru cei care au plătit deja impozitele majorate. Doar cei care au inițiat acțiuni în instanță pot solicita recuperarea sumelor achitate.

Primarul Dominic Fritz a declarat că primăria nu intenționează să restituie sumele colectate în baza hotărârilor anulate. El a susținut, chiar înainte de ședința de consiliu local, că decizia instanței nu anulează retroactiv efectele actelor administrative și că problemele procedurale au fost deja remediate pentru viitor.

„Nu există o anulare retroactivă a unui act administrativ. În momentul în care el a produs efecte juridice, acestea rămân în picioare. Am ținut cont de recomandările instanței și nu mă aștept la probleme similare în acest an. Cotele stabilite sunt prevăzute de lege, nu am inventat o formulă nouă de impozitare”, a declarat primarul pentru Libertatea.

