Împreună învingem cancerul! Proiect româno- sârb de peste 4 milioane euro, în memoria fostului prefect de Timiș, Eva Călin

Joi, 18 aprilie, la Iulius Mall Timișoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, Centrul de Sănătate Kladovo şi Centrul de Sănătate Veliko Gradište, au lansat proiectul „Împreună învingem cancerul – Together we can beat cancer”.

La eveniment au participat și primarul din Veliko Gradiște, Drăgan Milic, managerul Spitalului Municipal Timișoara, Daniel Malița, prefectul Mihai Ritivoiu și primarul Dominic Fritz.

Dr. Mihai Băcilă, manager de proiect, Anca Lolescu și dr. Olimpia Oprea au amintit că proiectul a fost òrganizat în memoria fostului prefect de Timiș, Eva Călin, care a decedat de cancer la vârsta de 48 de ani, în iulie 2023.

Dr. Olimpia Oprea a explicat că proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 4,249,414.70 euro prin Programul Interreg IPA România-Serbia, apelul pentru proiecte de importanță strategică și infrastructură mare.

Obiectiv specific este asigurarea accesului egal la îngrijirea sănătății și promovarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea bazată pe familie și pe comunitate.

Unul dintre obiectivele proiectului este îmbunătățirea infrastructurii sanitare pentru diagnosticul și tratamentul cancerului a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, Centrului de Sănătate Kladovo și Centrului de Sănătate Veliko Gradište.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea accesului populației din regiunea de frontieră româno-sârbă la servicii medicale de calitate pentru diagnosticarea precoce a cancerului și la metode inovatoare de tratare a bolilor canceroase.

Conform proiectului, două centre regionale de oncologie vor fi înființate la Timișoara și la Kladovo, care vor trata și pacienții trimiși de la celelalte instituții medicale partenere din proiect. De asemenea 2000 de persoane vor beneficia de noi tehnologii de diagnostic și tratament al cancerului pe perioada de implementare a proiectului. Se vor organiza 6 workshopuri comune privind noile tehnologii în diagnosticul și tratamentul bolilor oncologice. Se va dezvolta o platforma de e-learning și telemedicină pentru îmbunătățirea competențelor personalului medical și se va elabora un studiu privind frecvența cancerului în zona proiectului. Vor fi organizate 6 forumuri pentru promovarea prevenţiei și informarea populației privind un stil de viaţă sănătos şi evitarea factorilor de risc în apariţia cancerului.

Proiectul contribuie la creșterea calității actului medical, la diversificarea serviciilor medicale oferite şi facilitarea accesului la noi servicii de sănătate ceea ce va duce pe termen lung la scăderea ratei mortalității prin cancer în regiunea vizată de proiect – îndeamnă dr. Oprea Maria Olimpia, coordonator medical al proiectului.

Comentarii

comentarii