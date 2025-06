Imunoterapia – terapia viitorului, dezbătută la cea de-a VIII-a ediție a OncoHelp Summer School. Timișoara devine în acest weekend capitala inovației în oncologie din România

Luna iunie a devenit deja un punct important în calendarul conferințelor oncologice din România. În fiecare an, timp de 4 zile, peste 400 de medici oncologi, radioterapeuți, imagiști, dar și tineri rezidenți participă la o manifestarea științifică de anvergură care reunește nume importante ale medicinei oncologice. În acest an, sunt așteptați la Timișoara specialiști din România, Canada, SUA, Serbia, Franța, Ungaria, Italia, Bulgaria, Spania.

Programul ediției din acest an începe joi, 19 iunie, cu o pre-sesiune a conferinței internaționale, un curs organizat sub egida Societății Naționale de Oncologie Medicală din România, care are ca temă abordarea multidisciplinară în managementul cancerelor de cap și gât, dar și un simpozion de îngrijiri paliative, spitalul universitar al Asociației OncoHelp-Centrul de Oncologie OncoHelp fiind singura unitate sanitară care a dezvoltat o secție dedicată îngrijirilor paliative.

“Ca de fiecare dată, chiar dacă tema principală a conferințelor OncoHelp-Summer School este dedicată imunoterapiei, alegem să deschidem larg discuția și către alte zone ale oncologiei moderne. Și asta pentru că suntem preocupați nu doar de tratamentele de vârf, ci și de tot ceea ce înseamnă suport multidisciplinar, de la diagnostic până la paliație. Avem în vedere o “medicină completă”, care pune pacientul în centrul actului medical, indiferent de momentul în care află pe parcursul tratamentului său oncologic. Dar, evident, imunoterapia reprezintă punctul principal al prezentărilor și dezbaterilor acestei conferințe”, spune prof. dr. Șerban Negru, președintele Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

La ediția din acest an vor fi sesiuni dedicate diferitelor localizări ale bolilor oncologice: cancer bronhopulmonar, cancer digestiv, o sesiune de cancere urogenitale, ginecologice, dar și o sesiune care va avea ca subiect melanomul.

“Din păcate, imunoterapia nu poate fi folosită în toate formele de cancer. Nu încă. Suntem la început de drum, dar progresul este vizibil și rapid. Această formă de terapie reprezintă însă una dintre cele mai promițătoare și spectaculoase forme de tratament. Exploatează potențialul sistemului imunitar de a recunoaște și combate celulele maligne, oferind șanse reale pacienților care, până de curând, aveau opțiuni terapeutice limitate. Imunoterapia reprezintă, de fapt, viitorul tratamentului în oncologie. Este direcția spre care trebuie să ne îndreptăm. Tocmai de aceea, schimbul de idei, de experiențe și prezentarea rezultatelor cercetărilor recente sunt extrem de importante. Iar prin această conferință internațională încercam să oferim o platformă pentru acest dialog științific și, în același timp, pentru accelerarea acestui progres”, spune prof. dr. Șerban Negru, președintele Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

În cadrul Asociației OncoHelp se desfășoară numeroase studii clinice care explorează eficiența imunoterapiei.

