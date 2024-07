În Caraș-Severin prăbușirile continuă, ca de altfel, în toată România

În urmă cu mai bine de un an, doctorul Adrian Bădescu, cărășan de origine, a avut una dintre inițiativele sale excepționale. Din postura de președinte în exercițiu al Clubului Economic Nord-American de Afaceri, a invitat la Timișoara, la etajul superior al unei importante clădiri din centrul orașului, pe conducătorii județului Caraș-Severin, respectiv prefect, președinte al Consiliului Județean, primar al orașului reședință de județ, să prezinte oferta de investiții economice a județului reprezentanților celor mai importanți oameni de afaceri italieni, francezi, germani, americani care au dezvoltat afaceri în Banat.

La expunerea generoasă a liderilor cărășeni, cu accentul pe imensul potențial turistic al județului, replica oamenilor de afaceri mi s-a părut vagă, marcată de politețea unui prim contact. Din postura de invitat outsider, nespecialist în afaceri, dar cu mare dragoste față de Caraș-Severinul natal, mi-am permis, când mi s-a oferit cuvântul, să fac câteva observații elementare, la îndemâna oricui, dar, spre deosebire de alți vorbitori, oarecum critice, de la lipsa unor parcări civilizate pe Muntele Mic și Semenic, starea clădirilor de patrimoniu de la Herculane, Marila etc., până la păstrarea ruinei hotelului Semenic în centrul proaspăt refăcut al Reșiței. Evident că interpelarea mea nu a apărut în presa cărășană care a relatat evenimentul… Concret, la finalul întâlnirii i-am întrebat direct pe cei trei conducători ai județului dacă nu-i deranjează să vadă zi de zi părăginita clădire, când intră și ies din instituțiile pe care le conduc, situate vizavi de aceasta. Cum se poate vorbi de o reabilitare a centrului Reșiței, nu pe bani puțini, în opinia mea, fără să se fi rezolvat problema acelei clădiri? La răspunsul iritat al domnului primar că s-au utilizat toate formele legale de constrângere a proprietarului nepăsător și indolent la rugăminți și tentative de rezolvare amiabilă, dibaci în pararea și micșorarea amenzilor primite, am încercat să replic, spunând că atunci trebuie schimbată legislația în domeniu. În fond, județul era și este condus de cele două partide care alcătuiesc împreună guvernul României și au o majoritate confortabilă în Parlament! De ce nu s-ar proceda ca în alte țări civilizate, ca, după o perioadă rezonabilă, astfel de clădiri, dacă nu sunt reabilitate de către proprietar (a spune cum au ajuns proprietari, adică cum au pus mâna pe ele, este de notorietate și maximă tristețe în cazul României…), să fie confiscate de către autorități!!!

Aceeași dureroasă revoltă am avut-o și în cazul, mult mai tragic, al clădirilor monumente istorice de la Băile Herculane, iar în urmă cu ceva vreme, și al palatelor din Timișoara. De fiecare dată am primit, inclusiv din partea fostului primar al Timișoarei, aceeași replică furioasă de-a dreptul: legislația actuală doar atât permite! De fiecare dată am răspuns: schimbați legislația, sunteți la putere!

Când am scris despre drama arhitectonică perpetuă de la Herculane, doamna eurodeputat Maria Grapini mi-a relatat că Domnia-Sa, în 2013, când era ministrul turismului, a depus o lege care prevedea inclusiv confiscarea clădirilor istorice nereabilitate! A fost acuzată în momentul respectiv – ghiciți de cine, de către Radu Mazăre!!! – că dorește o nouă naționalizare! Legea a fost discutată doar după șase ani în Parlament și evident – și vai și amar!- respinsă la vot!!!

Recent a căzut o parte din fațada hotelului ruinat din Centrul Civic proaspăt reabilitat al Reșiței. Din fericire, niciun trecător nu se afla în zonă. Evenimentul nu face decât să confirme seria neagră de prăbușiri, trecute, prezente și viitoare, nu doar în județul Caraș-Severin – din nefericire pe locul I la acest capitol – ci în întreaga Românie!

Nu cred că trebuie așteptat să moară oameni și reacționând emoțional să ne punem pe schimbat legi ”în regim de urgență” și în ”sesiune extraordinară”.

De zeci de ani, clădiri și fabrici capturate de predatori fără scrupule (să nu zic furate…) în anii dezordinii postcomuniste zac în ruină, se dărâmă. Dramatic este că de aceeași tristă degradare au parte multe dintre clădirile de patrimoniu din întreaga Românie. Legislatori amorțiți de interese pecuniare penibile sunt complici la acest dezastru național!

