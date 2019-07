În ciuda opozițiilor, și a legii, Biroul Avizare PUZ-uri din Primăria Timișoara a fost desființat. Primarul spune că e optimizarea activităţii municipalităţii

Biroul Avizare PUZ-uri devine istorie, dar activitatea sa va fi efectuată de un alt serviciu de specialitate din cadrul Primăriei Timişoara. Deşi Ordinul Arhitecţilor a cerut dezbatere publică pe tema acestui subiect, propunerea nu a fost îmbrăţişată de consilierii locali, care au aprobat cu majoritate mare de voturi noua organigramă a primăriei, care include şi eliminarea din schemă a acestui Birou.

Nicolae Robu a subliniat că decizia este una pur administrativă, că prespune doar o reorganizare internă, cu eliminarea din schemă a unui post de şef. Un serviciu de specialitate al municipalităţii va efectua în continuare operaţiunile fostei entităţi administrative, totul pentru a se putea elimina din birocraţia excesivă.

Edilul şef a „explodat” atunci când i s-a atras atenţia că există respectiva cerere de dezbatere publică din partea Ordinului Arhitecţilor din România.

„Eu nu înţeleg de ce nu se poate colabora sub orice formă cu această structură, în permamnenţă se reacţionează negativ. Ei puteau să vină să purtăm o discuţie. Cum îşi închipuie cineva care nu mai avizează nimeni un PUZ. Dar nu trebuie să ai un birou special pentru aşa ceva. Avem serviciul autorizări, care se ocupă de asta. A face structuri multe şi mărunte presupune înmulţirea şefilor, dar şi imposibilitatea de a-i folosi în mod util (n.r pe angajaţi)”, a declarat Nicolae Robu.

Primarul a mai menţionat că decizia schimbării organigramei are un scop pozitiv, că nu se crează posturi în plus, ci are loc o optimizare a schemei existente: „Modificările de organigramă trebuie să fie mai rare. Codul administrativ ne ajută acum. E drept, ar trebui să fie autonomie, să facem noi organigrama. Aceste schimbări sunt doar expresii a căutării de mai bine. Nu am creat posturi noi, sunt doar altfel aranjate, să meargă mai bine activitatea”.

Proiectul de hotărâre din 18.07.2019 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara a fost votat în Consiliul Local deși nu are avizul ANFP. Este încălcat astfel art.401 alin 1 litera b din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Comentarii

comentarii