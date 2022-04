În conexiune cu domeniul afacerilor, UVT conectează specialiștii în resurse umane din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara își înțelege rolul de instituție formatoare, pornind de la ideea de adaptare continuă a curriculelor, astfel încât studenții UVT să fie pregătiți pentru toate exigențele pieței muncii pentru care se vor forma ca adevărați profesioniști.

Tocmai de aceea, a devenit o normalitate ca UVT să îi țină aproape pe cei mai buni specialiști din mediul socio-economic. Aceștia pot ajuta la sincronizarea cunoștințele și abilitățile studenților cu cerințele economiei reale.

Împreună cu partenerul, compania Marsh, parte a companiei globale de servicii profesioniste de consultanță de risc, strategie și resurse umane, va fi organizat evenimentul ”Connecting with our Business Community. Trends in HR”, care va avea loc în data de 14 aprilie, cu începere de la ora 9, în sediul principal UVT, amfiteatrul A11.

”Aducem la aceeași masă specialiști din domeniul HR, alături de reprezentanții celor care formează viitorii angajați. Suntem convinși că putem contribui la formarea unor viitoare generații adaptate nevoilor reale întâmpinate de angajatorii de mâine. Vă așteptăm cu idei inovative și cu deschiderea de a genera o dezbatere pe tema oportunităților și alegerilor pe care trebuie să le facem în viitor”, susține UVT.

Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara: ”Lumea de azi este una a oamenilor dinamici, care se pot adapta ușor cerințelor tot mai variate ale pieței muncii. Tinerii de azi știu ce meserii își doresc să urmeze mâine. Cu toate acestea, noile generații trebuie să ia în calcul că aspirațiile de azi trebuie pregătite și adaptate contextului de mâine, care poate fi diferit de planul lor inițial. Toate aceste preocupări și tendințe vor profila viitorul pieței muncii, un subiect pe care îl vom dezbate la Universitatea de Vest din Timișoara, în conferința dedicată domeniului Resurselor Umane, la care vă invităm să participați.”

Evenimentul va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. V. Pârvan nr 4, amfiteatrul A11.

