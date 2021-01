În continuare neclarități la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, după ce s-a implicat și Avocatul Poporului

În ultimele zile, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, avea programată o întâlnire cu reprezentanții profesorilor, părinților și conducerii Liceului de Arte Plastice din Timișoara, dar nu a putut fi prezent. Subiectele acestei întrevederi erau ușor de anticipat, condițiile precare ale grupurilor sanitare – și nu numai – fiind prezentate încă de câteva luni în spațiul public. În acest sens, ca urmare a articolelor de presă, s-a autosesizat și Avocatul Poporului. Au fost parțial rezolvate problemele, dar încă există multe semne de întrebare. În plus, nu ar fi stricat nici alte discuții, referitoare la un plan pe termen mediu sau lung, mai ales în contextul apropierii anului 2023, în care Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii.

Inițial, întrevederea a fost stabilită pentru marți, 12 ianuarie, ora 15.30. După o amânare pentru miercuri, ora 16.00, într-un final au venit să discute cu reprezentanții liceului doar Răzvan Stana și Ana Munteanu, consilieri locali din partea USR PLUS, în lipsa primarului, anunțată în ambele ocazii cu câteva zeci de minute înainte. Între timp, miercuri, în jurul orei 16.30, în timp ce reprezentanții liceului discutau cu Ana Munteanu și Răzvan Stana, Fritz a anunțat că este infectat cu SARS-CoV-2, iar, drept urmare, a fost nevoit să își ia concediu medical. Deși inițial ar fi trebuit să fie prezentă și Anca Lăudatu, directoarea Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Timișoara, și aceasta a lipsit. Tocmai pe ea o acuză mai multe voci din rândurile profesorilor și conducerii liceului pentru lipsa de comunicare și, deci, situația în care se găsește liceul.

Reamintim, problemele de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara, în mare, sunt aceleași de peste trei ani de zile, din 2017, de când unitatea a fost relocată în clădirile fostului liceu „Victor Tănăsescu”, pe strada Lorena nr. 35. Acestea au fost prezentate în spațiul public la începutul anului școlar curent, când școala a intrat în „scenariu roșu”, nu din cauza vreunui caz de COVID-19 depistat la personalul liceului, ci din cauza stării grupurilor sanitare. Atunci, DSP Timiș a dat un avertisment liceului, care nu ar fi trebuit să funcționeze cu grupuri sanitare în stare avansată de degradare.

În ultimii trei ani, unele probleme au fost rezolvate fie direct de părinți, fie prin sponsorizări, printre acestea fiind mobilarea sălilor de curs și echiparea atelierelor cu cele necesare, dar și mici intervenții asupra instalațiilor de utilități. Altele încă au rămas sau au fost rezolvate de curând. Abia după ce știa că i se încheie mandatul, pe 30 septembrie, fostul primar, Nicolae Robu, a venit să discute și el cu reprezentanții liceului. Atunci, scuza acestuia pentru nerezolvarea neajunsurilor a fost că solicitările conducerii unității școlare „nu au ajuns la mine, din păcate. Asta este…”, în cuvintele sale.

Totuși, după vizita la liceu, Robu a încercat să rezolve cel puțin două probleme. În primul rând, până nu demult, în curtea liceului funcționa și un serviciu al Direcției de Asistență Socială a Primăriei Timișoara, unde persoanele defavorizate veneau pentru a-și ridica materialele sanitare și alimentele repartizate. În câteva cazuri s-au iscat certuri între elevi și persoanele amintite. Altă problemă era cu un corp de clădire, administrat de „vecinii” de la Liceul Ferdinand, unde cei de la Liceul de Arte Plastice doreau să amenajeze alte ateliere. Într-una din ultimele ședințe de consiliu local din mandatul administrației Robu s-a supus la vot trecerea acestuia la „Arte”, dar foștii consilieri locali – unii încă prezenți și în actuala formulă – nu au vrut să își asume această hotărâre. Totuși, când reprezentanții liceului i-au spus lui Robu că de vină pentru comunicarea defectuoasă cu municipalitatea ar fi Anca Lăudatu, directoarea Serviciului Școli – Spitale din primărie, fostul primar i-a luat apărarea acesteia.

Probleme rămase nerezolvate, cele care au dus și la trecerea liceului în „scenariu roșu”, au ajuns inclusiv la Avocatul Poporului. Pe 10 decembrie 2020, au fost trimise trei recomandări semnate de Renate Weber, câte una către directoarea școlii, Denisa Elena Borlean, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și Consiliul Local Timișoara. Acestea, asemănătoare, doar cu destinatar diferit, propun dispunerea următoarelor măsuri, cu termen de 30 zile pentru comunicarea însușirii lor:

„a) Măsurile legale în vederea asigurării dreptului la sănătate pentru elevii și profesorii Liceului de Arte Plastice din Timișoara;

b) Stabilirea unei cooperări și efectuarea unor demersuri comune la nivelul administrației publice locale în vederea clarificării situației locative a unității de învățământ, efectuarea, respectiv finalizarea lucrărilor de reparații pentru asigurarea dreptului la sănătate al elevilor și desfășurarea activității didactice conform prevederilor legale, respectiv numai după obținerea autorizației sanitare de funcționare și avizarea circuitelor din partea Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș; c) Efectuarea cu celeritate a demersurilor legale, în vederea evaluării situației și a stadiului lucrărilor pentru imobilul în care funcționează Liceul de Arte Plastice din Timișoara (str. Lorena, nr. 35)”.

În adresele trimise de Avocatul Poporului, se menționa și punctul de vedere al primăriei. Printre altele, se menționa că au fost făcute lucrări în toate cele trei corpuri ale liceului: A-cursuri, B-ateliere și cantină – denumită în mai multe rânduri „carantină” de reprezentanții primăriei, în aceste adrese. Aceștia menționau că lucrările erau necesare din moment ce clădirile nu erau folosite de peste 10 ani. Lucru neadevărat, în perioada 2014-2016 aici desfășurându-și activitatea Colegiul Național „C.D. Loga”, pe când clădirea acestuia de pe strada cu același nume era în reabilitare. De această dată, nu s-a mai invocat, ca în trecut, faptul că elevii ar fi de vină pentru stricăciuni.

Mai mult, în adresele trimise de primărie se arată: „În prezent se execută lucrări de reparații la grupurile sanitare în corpul A de clădire, iar în corpul B (ateliere), se execută lucrări de montaj al obiectelor sanitare (chiuvete) și al instalației necesare utilizării acestora, precum și verificări ale instalațiilor existente în vedere evitării unor posibile incidente”. Răspunsul era trimis în data de 19 octombrie. Adevărul este că băile din corpul A au fost într-adevăr renovate, dar doar după data de 10 decembrie, iar cele din corpul B nici acum, la mijlocul lunii ianuarie, nu sunt încă funcționale. Chiar și în cele renovate, felul în care s-au făcut lucrările ridică unele semne de întrebare, profesorii îndoindu-se de calitatea materialelor folosite și finisaje.

În situația actuală, cu grupuri sanitare folosibile doar în corpul A, nu s-ar respecta nici numărul de WC-uri recomandate de Ministerul Sănătății. La fiecare dintre cele patru niveluri, sunt câte patru pentru fete și trei pentru băieți, la care se adaugă și câte două urinale (pișoare). Așadar, la peste 500 de elevi câți sunt la Liceul de Arte Plastice, sunt 16 WC-uri pentru fete și 20 (dacă se consideră și urinalele) pentru băieți. Conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.456/2020, la un colectiv între 400 și 600 de elevi ar trebui să existe 25 de WC-uri pentru băieți și 25 pentru fete. Cu chiuvetele, la număr, liceul stă mai bine, în special datorită celor instalate în ateliere, dar și acestea, fără apă caldă.

Revenind la discuțiile din 13 ianuarie cu Ana Munteanu și Răzvan Stana, reprezentanții liceului au primit de la cei doi consilieri locali asigurări că, spre deosebire de fosta administrația, cea actuală are mai multă deschidere. Până acum, însă, în condițiile în care s-ar putea relua fizic cursurile începând cu data de 8 februarie, nu se știe exact cum (și dacă) se vor putea întoarce (toți) elevii la cursuri.

La poate cea mai importantă întrebare – se vor putea întoarce elevii la școală începând din februarie? –, răspunsul a rămas cumva în aer. Dacă inițial toți cei prezenți erau de acord că nu, până la final s-a ajuns la un „s-ar putea”, cu toate că aproape toți au fost de acord că ei nu și-ar trimite copiii să învețe în aceste condiții. Ceea ce a schimbat puțin tonul discuției a fost mențiunea directoarei, că DSP Timiș, atunci când a sancționat liceul, a cerut doar să fie realizată racordarea la rețeaua de apă a grupurilor sanitare din corpul B. Cum acest lucru s-a realizat – chiar în ziua precedentă, pe 12 ianuarie –, cu toate că acele grupuri sanitare nu sunt funcționale, directoarea consideră că elevii vor începe semestrul doi cu prezența fizică la școală, dacă va fi permis acest lucru de situația epidemiologică. Pe de altă parte, deși nu era menționat expres că acele grupuri sanitare trebuie să și funcționeze, ci doar să fie racordate la apă, alte voci s-au declarat sigure că DSP va reveni cu un nou control și va permite maximum desfășurarea cursurilor în sistem hibrid – „scenariu galben” –, adică cu prezența fizică a doar jumătate dintre elevi la cursuri.

Reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților prezenți la întâlnire le-au amintit celor doi consilieri locali și de alte probleme ale liceului, care țin sau nu de prerogativele lor. Printre altele, s-au pus în vedere și următoarele aspecte: clădirea care în toamnă nu a mai trecut de la „Ferdinand” la „Arte”; că nu se poate face accesul direct între corpurile A și B, culoarul care le leagă fiind închis, fiind nevoiți să treacă prin curte; că elevii de la specialitatea arhitectură a liceului ar avea, și ei, mai multă nevoie de ateliere; că încă nu au intrat bursele elevilor; că nu au intrat nici banii repartizați în august liceului pentru achiziționarea de laptopuri, furnizorii făcând presiuni; că s-ar putea reduce numărul de clase ale liceului; că există un proces în care este implicat liceul. O altă problemă ar fi faptul că lucrările efectuate de părinți au fost făcute fără autorizație de construcție, lucru reproșat și de cei de la „Școli-Spitale”. Cu toate acestea, la ultimele intervenții în corpul B, s-a constatat că instalațiile pentru rețeaua de apă, într-adevăr, pot fi folosite, cum se și întâmplă acum.

S-a insistat destul de mult și pe faptul că Anca Lăudatu, șefa de la „Școli-Spitale”, nu răspunde adreselor trimise de conducerea liceului sau, dacă o face, o face „doar telefonic” cu „se respinge”. Mai mult, din câte au spus profesorii și membrii conducerii, aceasta, de fiecare dată când a venit la liceu, a avut fie un ton ironic, fie unul arogant și lipsă de respect față de ei, de multe ori cu țipete și urlete.

Ana Munteanu și Răzvan Stana, drept răspuns, au spus că, în primul rând, toate schimburile de replici cu reprezentanții primăriei ar trebui să fie făcute în scris, astfel încât primarul Dominic Fritz să poată evalua în cunoștință de cauză prestația Ancăi Lăudatu la conducerea Serviciului Școli-Spitale. Aceștia au promis că vor discuta personal și cu aceasta – lucru care, se pare, s-a și întâmplat deja –, din moment ce nu a fost prezentă la întâlnire, pentru a putea vedea situația și din altă perspectivă, până când să se ajungă la concluzii clare, obiective.

În legătură cu celelalte probleme, în unele cazuri consilierii locali s-au arătat siguri de rezolvare, în altele au cerut mai multă răbdare. De exemplu, în legătură cu reducerea numărului de clase, cei doi propuneau intervenții la Inspectoratul Școlar. În rest, Răzvan Stana a punctat că trebuie văzut dacă lipsa autorizației de construire și procesul în care este implicată școala nu vor influența negativ demersurile părinților și municipalității. Pe de altă parte, acesta a dat asigurări că vor fi rezolvate problemele cu banii pentru burse și laptopuri, recomandând directoarei să îi trimită pe furnizori la primărie după aceste sume, după cum ar fi și normal.

Ana Munteanu, care va face și parte din Consiliul de Administrație al liceului, ca reprezentantă a Consiliului Local, s-a arătat sigură că, pe cât de curând posibil, se va aproba trecerea clădirea menționate de la „Ferdinand” la „Arte” și că, pe viitor, liceul se va putea transforma într-un hub cultural, dacă se vor realiza proiecte serioase pentru fonduri europene. În opinia Anei Munteanu, doar fiindcă Dragoș Pîslaru (USR PLUS) a fost desemnat cel mai eficient europarlamentar, ministrul Fondurilor Europene este tot al aceleiași alianțe, iar ea va fi membră a CA, deja există mai multe speranțe în acest sens. O posibilă soluție propusă de aceasta ar avea legătură cu „energia verde”, sector pe care se acordă finanțări serioase în noul exercițiu financiar european.

Așadar, întâlnirea reprezentanților liceului cu cei doi consilieri locali s-a sfârșit cu înțelegere reciprocă: da, pe termen lung, ar fi bine ca toate lucrurile menționate să se realizeze; momentan sperăm ca totul să fie bine în februarie. La un moment dat s-a menționat că ar fi cel mai bine ca avocata liceului să poarte discuții cu Fritz sau cu responsabilii din primărie, iar tacit ceilalți au fost de acord. Răzvan Stana, încă de dinainte de discuțiile cu profesorii, reprezentanții părinților și elevilor și conducerea școlii ne-a spus că regretă absența primarul Dominic Fritz, dar a promis că acesta va reveni la o „întâlnire serioasă”.

Ulterior întâlnirii, am încercat să aflăm și punctul de vedere al directoarei, referitor la șansele revenirii elevilor la școală. Denisa Elena Borlean a răspuns scurt: „Nu cu presa”. De menționat că și alți profesori au fost reticenți în a-și prezenta punctul de vedere, însă Cristian Pavelescu, cel care încă de la început a vorbit de neajunsurile de la Liceul de Arte Plastice, ne-a dat mai multe detalii. Se pare că profesorii de arhitectură au și prezentat o versiune de proiect de refacere a grupurilor sanitare, pe care cei din primărie nici nu l-au băgat în seamă, continuând cu reparațiile făcute de Colterm, slabe calitativ. În versiunea propusă de profesori, costurile s-ar fi ridicat în jurul a 9.000 de euro pe etaj.

Am încercat să aflăm și cum comentează reprezentanții primăriei situația. În primă fază, la o întrebare transmisă cu puțin timp înainte de începerea întâlnirii de miercuri – deci și cu puțin înainte ca Fritz să anunțe că are COVID-19 – am primit următorul răspuns de la Direcția de Comunicare: „Domnul primar este în concediu medical, fiind confirmat cu COVID, așa că îți pot da doar răspunsuri de la Serviciul Școli-Spitale. La Liceul de arte, la grupurile sanitare pentru elevi, băieți și fete, pe toate etajele au fost încheiate lucrările, sunt reabilitate și sunt funcționale. Grupurile sanitare ale profesorilor vor intra într-o serie de lucrări, care au fost propuse spre finanțare din bugetul acestui an”.

Cum, între timp, am aflat și alte detalii referitoare la problemele liceului, joi, 14 ianuarie, am trimis o nouă serie de întrebări Ancăi Lăudatu, la care încă nu am primit răspuns. O neclaritate evidentă este legată de grupurile sanitare din corpul B, din moment ce profesorii spun că ar fi dedicate elevilor, iar Serviciul Școli-Spitale transmite că toate cele dedicate elevilor sunt finalizate. Așadar, când (sau dacă) vom primi răspuns, vom reveni cu detalii referitoare la costurile lucrărilor efectuate de Colterm, de ce nu a fost luată în calcul propunerea profesorilor, dacă vor putea copiii reveni la cursuri din 8 februarie, cum comentează directoarea de la „Școli-Spitale” acuzațiile care i se aduc și altele.

Adresele trimise de Avocatul Poporului:

Proiectul propus de profesori:

Fotografii cu grupurile sanitare:

Comentarii

comentarii