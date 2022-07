În Giroc, criza apei se adâncește! ”Nu avem apă să ne spălăm copiii, să tragem apa la WC!”

În comuna Giroc, aflată la 7 kilometri de Timișoara, criza apei se adâncește în aceste zile caniculare, cu temperaturi extreme de peste 40 de grade Celsius. Oamenii acuză Giroceana…!

Cetățenii au ajuns la disperare, fiindcă situația a devenit extrem de gravă și ei spun că de multe ori nu numai că nu au apă să prepare hrana la copii, dar nici măcar nu au cum să tragă apa la wc-eu. Oamenii mai susțin că, de fapt, probleme mari cu alimentarea cu apă sunt de patru ani.

Iată mesajul girocenilor:

”Nu știm ce să facem. Bună ziua. În numele cetățenilor din Giroc, vă rugăm insistent faceți public faptul că de 4 ani de zile seara nu avem apă. Nu este presiune, nici să pornească apă caldă, să spălăm rufe, vase, să facem duș, să ne spălăm copiii.

După un scandal mare, cu amenințări cu televiziunea, 3 luni de zile nu am avut probleme cu apă. Însă au revenit și sunt groaznice. Sunt seri când nu putem folosi nici wc-ul deoarece nu avem apă să tragem.

Ce este drept, nu am făcut niciodată sesizare scrisă. Doar sute de telefoane la Giroceana deranjamente apă și canal.

Mai nou și dimineața sunt probleme. Când sunăm la deranjamente la Giroceana apă și canal, ne răspunde doar portarul. Niciodată o persoană abilitate. Inclusiv iarna. Nu are legătură anotimpul. Explicația inginerilor este că seară vine toată lumea acasă și face baie. De fapt credem că ei nu pornesc pompele”.

Inginerul Ștefan, din cadrul Giroceana, ne-a declarat următoarele, miercuri, 27 iulie:

”Nu știu dacă e de patru ani. Au fost probleme anul trecut vara și acum că e secetă mare. Noi luăm apă de la Aquatim, cum ne dau ei, așa le dăm noi. Din contra, avem stații de pompe și în Giroc și în Chișoda și mărim presiunea. Ne-a avertizat societatea de apă că nu ne mai dă cantitatea de apă care a fost făcută pe contract acum câțiva ani. S-a mărit și numărul populației în Giroc. Eu nu am auzit pe niciunul din Giroc să aibă asemenea probleme. E adevărat că zilele acestea a fost o avarie la stația de pompe. A fost închisă apa până după amiază. Ei au și unele țevi subdimensionate. Am găsit cazuri. Se intră pe țeavă de 40 și au de 8 în interior. Dacă e presiunea scăzută de la oraș, nu avem ce să facem. Trebuie făcute investiții, foraje!”

În legătură cu acest subiect, viceprimarul Dan Vârtosu, care locuiește și el în Giroc, spune că, într-adevăr, aceleași probleme le are cu alimentarea cu apă. De fapt, Vârtosu chiar a vrut să schimbe conducerea Giroceana, dar nu a votat consilierii locali.

”Bună ziua. Într-adevăr e o problema în tot județul. Toate localitățile au probleme cu presiune la apă. Din păcate, nu am o relație bună cu conducerea Giroceana. Eu am inițiat schimbarea conducerii pentru management prost, de aici și datoria Giroceana operatorul local către Aquatim, operatorul regional. Din păcate, consiliu local nu a votat pentru demiterea conducerii. În ritmul acesta, Aquatim va sista alimentarea cu apă pentru datoria societății. Primăria nu poate interveni în sensul că nu poate plăti datoria. E ilegal plata datoriei unei societăți comerciale din bani publici. Sfatul meu e să faceți sesizări către Giroceana. Și către Prefectura Timiș.

Cum am spus eu nu mai am pârghii sunt doar viceprimar și când am inițiat proiectul de schimbare conducerii Giroceana, domnul primar s-a activat (fiind în concediu medical de un an și două luni) și mi-a retras mare parte din atribuții.

Așa că eu în acest moment nu mai am ce să fac. Să știți că și eu locuiesc în Giroc și aceleași probleme cu apă le am și eu. Cum am mai spus giroceana a colectat bani de la consumatorii din Giroc și Chișoda, dar nu a plătit către Aquatim”, este mesajul viceprimarului Dan Vârtosru, miercuri 27 iulie 2022.

Ce spune Aquatim?

”Aquatim SA livrează servicii de alimentare cu apă și canalizare societății SC Giroceana SRL, care este operator licențiat pentru furnizarea de servicii de apă-canal în comuna Giroc, conform unui contract încheiat între cele două societăți. Aceste servicii sunt asigurate în permanență de Aquatim la aceleași standarde, deși, de-a lungul timpului, Giroceana a acumulat datorii față de compania noastră. Din acest motiv, considerăm că problemele legate de calitatea serviciilor prestate de Giroceana nu intră în sfera noastră de competență, ci revin Primăriei Giroc și Consiliului Local Giroc”, este mesajul Aquatim, miercuri 27 iulie 2022.

