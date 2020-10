În lacrimi, Robu i-a predat ștafeta lui Fritz. A fost învestit noul primar al Timișoarei

Dominic Fritz și-a început, oficial, mandatul de primar al Timișoarei. Vineri, 30 octombrie, în prezența lui Dan Barna, președintele USR, Fritz și noii consilieri locali și-au depus jurămintele. Deși anunțat, fostul prim-ministru, actualul europarlamentar Dacian Cioloș, nu a fost prezent.

Ceremonia a început cu o primă ședință a Consiliului Local, condusă de Lucian Căldăraru, consilier local al PNL atât în mandatul proaspăt încheiat, cât și în cel care începe acum. Conform legii, cel mai bătrân consilier este cel care conduce ședința. Cei mai tineri sunt Raul Ambruș, născut pe mai 1991, și Vlad Boldura, născut pe 3 august 1990.

„Este o ședință de înscăunare a celor care au fost votați de Timișoara și timișoreni. Să trecem la treabă, la depunerea jurămintelor”. Ulterior, Căldăraru, participant la revoluția din 1989, după depunerea jurământului a adăugat: „În acești 30 de ani, mulți, mai ales în Parlament, au jurat strâmb și nu s-au sfiit să fure în continuare. Au încălcat idealuri Revoluției Române. Trebuie să încetăm cu aceste jurăminte false, un sperjur la adresa României!”, a spus Căldăraru.

Vineri, și-au depus jurământul 25 din cei 27 de consilieri locali, în ordine alfabetică: Raul Ambruș(PNL), Lorenzo Flavius Barabaș(PNL), Vlad Andrei Boldura(USR PLUS), Lucian Căldăraru(PNL), Marius Craina(PRO România), Dan Aurel Diaconu(PNL), Jorge Garrido Gonzales(USR PLUS); Florin Cornel Ilca(USR PLUS), Roxana Teodora Iliescu(PRO România), Ruben Lațcău(USR PLUS), Andra Anca Lăpădatu(PSD), Adrian Răzvan Lulciuc(PNL), Daniela Mirela Mariș(PNL), Ovidiu Merean(USR PLUS), Andrei Meșter(USR PLUS), Rodica Elena Militaru(USR PLUS), Simion Moșiu(PNL), Ana Maria Munteanu(USR PLUS), Răzvan Gabriel Negrișanu(USR PLUS), Sebastian Răducanu(PSD), Dan Reșitnec(USR PLUS), Paula Ana Romcean(USR PLUS), Constantin Ștefan Sandu(PNL), Răzvan Ion Stana(USR PLUS), Aida Sorina Szilagyi(USR PLUS). Urmează să fie validați și Cosmin Gabriel Amânar Tabără, PNL, și Radu Țoancă, PSD, care țin locul lui Cătălin Iapă, respectiv Sorin Ionescu, retrași înainte de validare.

„Vă mulțumesc pentru încrederea uriașă cu care m-ați onorat. Timișoara m-a făcut unul de-al ei acum mulți ani. Acum mi-a dat onoarea copleșitoare de a o conduce ca un slujitor al comunității. Voi rămâne unul de-al vostru și voi trage în fiecare zi nu pentru unii, ci pentru toți.

Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule primar Robu, în numele timișorenilor, pentru 8 ani de serviciu public și vă doresc toate cele bune și multă sănătate în această nouă etapă a vieții. Preiau acest mandat în zilele cele mai grele de la începutul pandemiei. Și cred că suntem cu toții conștienți că pentru a rupe valul infecțiilor nu avem decât opțiuni dureroase. Dar nu mi-e teamă pentru Timișoara. Vom trece prin această încercare așa cum au confruntat timișorenii provocările mari de-a lungul istoriei: cu responsabilitate personală, cu solidaritatea comunității și cu un spirit inovator.

Acestea sunt ingredientele cu care vom combate această criză, aici, la Timișoara. Acestea sunt și valorile pe care vom clădi în continuare viitorul european al Timișoarei. Poate această pandemie ne amintește care este menirea politicii în viața noastră: Politica nu este un scop în sine, ci doar un mijloc pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Avem nevoie de politică pentru a face dintr-o populație de sute de mii de indivizi o comunitate funcțională. Cu reguli comune, respectate de toți, cu deschidere către ideile noi, cu implicarea tuturor, pentru că toți avem de contribuit.

Noi, cei care am depus jurământul astăzi, vom lua în serios această menire și aceste valori. Vă felicit, dragi colegi din Consiliul Local, pentru curajul și implicarea voastră. Veți avea în mine mereu un partener, unul intransigent, care nu tolerează șmecheria, dar cu brațe larg deschise pentru colaborare. Și le spun mai ales colegilor consilieri locali care nu fac parte din partidul din care provin: suntem competitori, pentru că doar competiția asigură progres. Dar războiul nu îl ducem unii împotriva celorlalți, ci împreună împotriva tuturor virușilor care otrăvesc viața cetății. Împreună, asta înseamnă și o colaborare cu celelalte instituțiile ale statului. Alin (Nica – n.r.), te asigur că Timișoara va îmbrățișa rolul ei de motor pentru întregul județ și abia aștept să colaborăm cu bună-credință pentru a transforma Timișul.

Mă uit și la cei care ne reprezintă în Parlamentul României – Dan Barna, Cătălin Drulă, Nicu Fălcoi: Timișoara și Banatul au multe de dat acestei țări, și contez pe voi și pe toți parlamentarii pe care îi vom vota în curând să întărim colaborarea strategică între instituțiile naționale și cele locale. Fac și un apel către toți actorii politici să susțină proiectul unui nou spital municipal pentru Timișoara.

Nu în ultimul rând, vreau să mă adresez celor care nu au putut fi fizic cu noi astăzi, dar ne urmăresc pe zoom. Reprezentanții cultelor și ai minorităților, oameni de cultură și antreprenori, activiști sociali și cetățeni implicați. Timișoara are nevoie de voi. Noi, cei care avem puterea formală, suntem doar facilitatori pentru ca ideile și contribuțiile voastre să devină realitate. Vă mulțumesc pentru perseverența și pasiunea voastră. Nu vă pot promite că voi semna totul, dar vă promit că ușa Primăriei mele va fi mereu deschisă.

Dragi timișoreni, nu vă pot promite că voi fi un primar comod. Dar voi fi un primar sincer. Cu toate greșelile mele, dar cu siguranță și cu toată energia mea. Voi da în fiecare zi totul pentru Timișoara. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc”, a declarat Dominic Fritz.

Alin Nica, preluând cuvântul, a spus: „Avem un nou drum pentru Timișoara. Sperăm să fie un drum al prosperității, al bunăstării, un nou drum prin care Timișoara și Timișul să arate țării întregi că tot din această parte de vest vin proiecte inovative, vin idei noi, vine un nou model de colaborare în politică, bazat pe proiecte, pe lucruri bune pentru cetățeni. Vă doresc mult succes în această muncă foarte grea, de a vă ridica la nivelul uriaș al așteptărilor cetățenilor care v-au votat. Eu din partea Consiliului Județean, îl asigur pe Dominic de tot sprijinul meu, de sincera mea deschidere către realizarea tuturor proiectelor importante pentru municipiul nostru reședință de județ . Dominic, vai avea în mine un prieten sincer și devotat obiectivelor pe care ți le-ai propus pentru Timișoara. Nu voi precupeți niciun efort să fac drumul Bucureștiului pentru proiecte Timișoarei, care sunt și ale Timișului. Vreau, în același timp, să vă asigur pe toți, că voi fi foarte implicat și voi urmări ca proiectele începute de administrația liberală, care au arătat că Timișoara s-a dezvoltat fantastic față de precedentele mandate, să fie duse la bun sfârșit să producă efectele pe care administrația liberală le-a gândit pentru cetățeni. Mult succes și împreună să reușim să facem lucruri extraordinare pentru cetățeni”.

Prefectul Liliana Oneț a adăugat că: „Primăria Timișoara este o primărie foarte grea, probabil doar cea a capitalei este mai grea. Primarul Dominic Fritz va avea foarte mult de muncă. Am avut deja câteva întâlniri cu domnul primar, am apucat să discutăm câteva chestiuni legate de această pandemie. Timișul se află la o rată de infectare de peste 3 la mie. (…) Vreau ca noul primar al Timișoara și noul președinte al Consiliului Județean să se alăture și, împreună, să luăm cele mai bune decizii și măsuri, astfel încât atât Timișoara, cât și județul Timiș să iasă din această situație.

Înainte de înmânarea însemnelor orașului, acum fostul primar, Nicolae Robu a ținut să vorbească și el: „Mulțumesc timișorenilor care m-au votat în 2012, 2016 și 2020, dar și celor care, de fiecare dată, au avut o altă opțiune, dar care m-au respectat. Am tăria să receptez înfrângerea, neacuzând nimic, dar și fără să îmi reproșez nimic, înțelegând, împăcat, că majoritatea cetățenilor de astăzi, cel puțin majoritatea celor prezenți la vot – și ei contează în democrație – nu agreează pur și simplu ca direcții de dezvoltare a orașului, ca pachet de obiective pentru anii următori. Mi-am prezentat în termeni foarte concreți viziunea pe perioada 2020-2030, iar eu nu pot oferi altceva, ar însemna să o fac împotriva crezului meu și eu nu fac niciodată nimic, pentru nimic în lume, împotriva crezului meu. Am înțeles că oferta contracandidatului principal al meu, sensibil diferită de a mea, e agreată și, prin urmare, nu pot decât să îl felicit pe domnul Dominic Samuel Fritz că a rezonat mai bine cu concitadinii. Las această funcție, mulțumit că cei opt ani cât am fost primar, amprenta mea este pusă puternic și pe termen lung și nimeni nu o va putea șterge în viitorul previzibil”.

Printre altele, Robu a ținut să transmită că „nimeni nu va aduce acvariul sau vreo altă mizerie în Piața Victoriei sau în vreun alt loc sfânt al orașului”, că „nimeni nu va readuce mașinile în cele 33 de străzi, șase piețe și trei piațete, lăsate de mine pietonale”, „nimeni nu va desființa cele patru pasaje lăsate orașului”, „cele patru poduri, care au lărgit cele două poduri vechi”, „nimeni nu va desființa spitalul de copii cu opt niveluri, cea mai mare construcție spitalicească făcută în țară”. „nimeni nu va opri proiectele demarate prin CNI și CNAIR, respectiv cele negociere cu CFR”, „nimeni nu va încheia proiecte începute de mine pe bugetul local, comutabile oricând pe fonduri europene”, „tot nimeni nu va opri cele 11 proiecte de realizare de centre culturale asumate de mine în dosarul de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii”, „nimeni nu își va permite să nu amenajeze ca pădure-parc cele 520 de hectare din Pădurea Verde aduse de mine în patrimoniul orașului, respectiv să nu amenajeze ca locație de festivaluri, concerte cele 90 de hectare libere, la ora actuașă viran, de pe Calea Torontalului”, „nimeni nu va renunța la vreunul din cele aproape 100 de proiecte pe fonduri europene, totalizând 550 de milioane de euro, depuse pentru finanțare de diferite structuri ale primăriei”.

„Nu știu dacă jucați fotbal, eu joc și se spune că destul de bine, în orice caz dau M-U-L-T-E goluri. Nu știu dacă compuneți muzică, eu compun și mi se spune că destul de bine, dar știu că dumneavoastră sunteți cântăreț foarte bun, categoric mult mai bun decât mine. Ce vă doresc eu însă, de dragul Timișoarei, este să fiți primar mai bun ca mine. Vă las un oraș care, după cifrele oficiale este orașul desemnat ani în șir orașul cel mai dinamic din România, repet, după cifrele oficiale, nu după mass-media, cu care eu nu am fost prieten niciodată, orașul desemnat ani în șir drept orașul cel mai recomandat pentru investiții, orașul cu cel mai mare volum de investiții străine, orașul cu cea mai mare dinamică în construcția de locuințe, orașul cu cel mai redus șomaj, orașul cu cei mai mulți tineri ca pondere în populația totală, orașul cu cea mai mare suprafață verde pe cap de locuitor, orașul cu cei mai mulți copaci pe cap de locuitori, orașul cu cele mai multe proiecte pe fonduri europene, orașul viitoare Capitală Culturală Europeană. Iubiți-l cel puțin cât l-am iubit eu. Serviți-l cu cel puțin aceeași dăruire cu care l-am servit eu. Vă urez succes, domnule primar!”, a încheiat Robu, înainte de a-i da lacrimile.

