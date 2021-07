În PNL Timișoara, competiția are nuanțe paradoxale

Cu doar câteva săptămâni înaintea momentului ce va declanșa alegerea noului președinte PNL Timișoara, abia se vorbea despre cine va fi președintele ales al partidului, în orașul Timișoara. Cu o campanie internă destul de migăloasă, tânărul Raul Ambruș, originar din Lugoj, cu tatăl liberal, de asemenea, la Lugoj, părea a fi destul de sigur de viitorul său în fruntea partidului, la nivelul orașului. Totul se baza pe faptul că un alt nume nu era vehiculat. S-a mai pomenit numele deputatului Marilen Pirtea, dar destul de repede s-a văzut că pe rectorul UVT nu l-ar atrage o poziție de acest fel… Recent, numele lui Cosmin Tabără, vice-primarul liberal, a creat rumoare.

De ce Cosmin Tabără? Pentru că, așa cum avea să mărturisească, își dorește să aducă un aer nou în liberalismul local, în orașul universitar Timișoara, pentru că ar putea fi mai vocal decât până acum, are idei compatibile cu urbea noastră, iar în plus, experiența sa de avocat, retorica și harul de a susține argumente, toate i-ar putea contura personalitatea sa de liberal. Cosmin Tabără provine dintr-o familie de intelectuali, or asta nu trebuie neglijat. Are o eleganță potrivită chiar cu funcția de vice-primar al Primăriei Timișoara, este diplomat, face față situațiilor de criză de comunicare, toate aceste aprecieri nu sunt vorbe goale, sugerate sau motivate de o politețe ipocrită, ci sunt dovedite în detalii practice.

În urmă cu doar două zile, președintele PNL Timiș, Alin Nica avea să-și arate deschis susținerea pentru Cosmin Tabără. La fel, academicianul Ioan Păun Otiman. Paradoxal este faptul că unii consilieri locali sau județeni aveau să-și arate susținerea pentru Raul Ambruș. De fapt, acesta este rolul democrației. Într-o democrație puternică, dreptul la altă părere, o altă atitudine, mai ales al celor deschis exprimate, susțin democrația însăși.

Raul Ambruș a fost activ în campaniile electorale, spun unii liberali. Da, dar Cosmin Tabără a fost și el, fără echivoc, pe ”front” mereu, fără să se laude prea mult. Paradoxul este legat și de imaginea celor doi, în competiție reală. Președintele PNL al unui oraș ca Timișoara trebuie să fie cunoscut, recunoscut, să aibă o atitudine relevantă în mediul cu o componentă academică importantă, iar aici, pe acest vector, Cosmin Tabără câștigă detașat. Este destul de matur, are experiență, conexiuni, prieteni, susținători. A intrat mai târziu în competiție, dar cu motoare de ”supersonic”, nu de avioane de gabarit mic.

Poate că pentru viitor, Raul Ambruș ar putea fi mai expresiv într-o dinamică politică, locală sau mai mult.

De ce Cosmin Tabără pentru PNL Timișoara? Cred că liberalii știu ”de ce”.

