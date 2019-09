“În soaptă”, un film scandalos despre fenomenul swing, turnat la Timișoara

Fenomenul schimbului de parteneri pentru sex, tot mai frecventat de cuplurile in care s-a instalat monotonia, este subiectul unui film scandalos turnat la Timisoara, care va intra in reteaua cinematografelor Cinema City la inceputul anului 2020.

O echipa de tineri cineasti din orasul de pe Bega, reuniti in compania Timisoara Film Society, au anuntat incheierea filmarilor la pelicula “In soapta”, in prezent lucrandu-se la post-productie.

Filmul va introduce publicul in lumea swingului – a schimbului de parteneri sexuali intre cupluri. Regizorul filmului este Narcis Constantinescu, cel care a lucrat si la “Pisica verde” – un film ce va aparea in cinematografe in luna octombrie.

„Swingul e un subiect considerat tabu. L-am ales si pentru ca e un subiect vandabil. Este si mult mai usor de distribuit. Am facut foarte multa cercetare pe aceasta tema. Am descoperit ca si la nou sunt zeci de mii de oameni care fac chestia asta. Exista grupuri speciale, am intrat in grupurile respective pentru a ne face documentarea. In film prezantam atat partea pozitiva, cat si partea negativa. Fiecare persoana isi va putea pune o intrebare. Am discutat si cu psihologi pe tema asta”, a spus Narcis Constantinescu.

Un alt membru al echipei de productie, scriitoarea Diana Farca (foto 2), spune ca a fost incantata de scenariu, motiv pentru care a acceptat sa sustina proiectul.

Bogdan Patruica s-a ocupat de managementul proiectului si de story, alaturi de scenaristele Alina Stavarache si Raluca Sandu.

“Am primit scenariul si nu am putut sa-l las din mana. Are o poveste foarte faina, care merge mult mai mult in profunzime, care e mai mult decat povestea unor cupluri care au o anumita doza de monotonie in relatie si se gandesc sa faca schimb de parteneri.

E o poveste foarte frumos legata pe baza idei de swing. Initial, mi-a fost teama ca sa nu avem o poveste suficient de inchegata incat sa sustina tema. Nu voiam sa fie o chestie care pica in derizoriu, adica sunt patru persoane care se intalnesc, iar pentru ca sexul vinde, noi facem un film pe tema asta”, a declarat Diana Farca pentru ziarul Adevarul.

Desi nu vor lipsi scenele de nuditate, filmul nu va fi recomandat doar celor peste 18 ani. „Scenele de nuditate sunt mai mult de senzualitate. Totusi, difuzam filmul la cinema. Nu tintim catre 18 plus. E un erotism foarte bine pus in cadre”, a mai afirmat Narcis Constantinescu.

Desi la casting s-au prezentat peste 100 de actori din toata tara, producatorii au preferat doi actori de la Teatrul National din Timisoara si doi actori independenti.

Fenomenul swingers a luat amploare in Romania odata cu lansarea, in 2010, a primului club swingers din Bucuresti. Swingul are loc, de regula, cand un cuplu se implica in relatii sexuale cu un alt cuplu, cu mai multe cupluri sau cu persoane singure.

Actul sexual poate avea loc in aceeasi camera, dar si in camere separate. De multe ori, actul sexual este denumit „joaca”, iar persoanele implicate – „parteneri de joaca”.

In timp ce aventurile extraconjugale pot fi fierbinti pe moment, fara a se lua în considerare consecintele, swingerii sustin ca sexul practicat intre swingeri este o aventura mult mai bine gandita si abordata mai pragmatic.

Sursa: https://www.impactpress.ro

Comentarii

comentarii