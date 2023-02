In the name of love, la Iulius Town – oferte personalizate, la restaurante, pentru îndrăgostiți, dar și un târg cu idei de cadouri

In the name of love, la Iulius Town – oferte personalizate, la...

Ca în fiecare an, înainte de Valentine`s Day începe căutarea darurilor pentru persoanele dragi. De data aceasta oferă ceva ieșit din tipare! Restaurantele din Iulius Town au pregătit experiențe culinare pentru tine și sufletul tău pereche, pentru seara de Valentine`s Day, iar dacă vrei să oferi și un cadou special poți să treci și pe la Târgul de Valentine`s Day din Iulius Town.

Demonstrează-ți iubirea prin fapte, nu doar prin declarații de dragoste! Restaurantele din Iulius Town au pregătit meniuri speciale pentru Valentine`s Day, dar și atmosferă romantică, cu tematici specifice, în funcție de fiecare locație.

La C House Milano poți petrece o seară ca pe riviera italiană, cu muzică live. Starter-ul conține Ravioli home-made, la Main Course te bucuri de Arancini din pulpă de rață, pui cu baby spanac și roșii uscate, piure de păstârnac copt, noisette de legume, broccoli în unt și demiglace de pui. La desert vă îndulciți cu ciocolată, ganache de cremă mascarpone, pudră de fistic, crumble de biscuiți, caramel sărat și fructe proaspete. Intră pe Facebook-ul C House Milano să afli mai multe detalii, dar și să îți faci rezervare pentru cea mai romantică seară!

Dacă vă doriți o seară exotică, la restaurantul Fenice vă așteaptă o seară libaneză intensă și plină de savoare. Meniul I conține Mezze libaneză entrance, crème brûlée de foie gras & shrimp, black cod cu miso mirin, iar la desert baclava Fenice cu înghețată turcească. Iar Meniul II propune același prim fel și desert, însă la Main Course antricot de vită Uruguay & piure de cartofi cu trufe și sparanghel. Mai multe informații puteți afla accesând pagina de Facebook Fenice Palas Timișoara.

Nuba Town oferă îndrăgostiților o incursiune culinară în bucătăria internațională. Seara începe cu un Starter – bread, butter and home-made pâté – continuă cu Main Course – filet mignon with porto wine sauce – și se încheie cu Desert – Cheesecake with Rose infusion and Prosecco sauce.

La Trattoria a pregătit un meniu special, ce conține preparate inspirate din una dintre cele mai romantice țări – Italia. Bruschette asortate pe pat de rucola, coaste de porc marinate cu crustă crocantă și cartofi gratinați aromatizați ori somon pe pat mediteraneean de legume, iar la desert clasica și delicioasa panna cota cu fructe de pădure și un pahar de Prosecco din partea casei. Programează-te pe pagina de Facebook La Trattoria.

Manufaktura The Coffee Shop Restaurant promite o zi specială, iar îndrăgostiții primesc din partea casei câte un cadou delicios celor care doresc să sărbătorească la micul dejun, prânz sau cină.

Vreți o seară relaxantă, unde să vă bucurați de momentele petrecute împreună? KAI aduce un concept ce îmbină restaurantul cu lounge experience, devenind astfel un loc efervescent.

Pentru o seară relaxantă, încercați at Fabrika, unde vă puteți delecta cu burgeri, chicken chilli, mix grill și multe alte preparate. Află mai multe pe pagina de Facebook a restaurantului!

Pentru pizza și gelato, dar și pentru un vibe intim și romantic în timp ce vă bucurați de bunătăți, restaurantul Daily este o alegere perfectă.

Dacă vă doriți o seară autentic italiană și pizza cu original taste, Atmosphere Pizza Factory poate deveni locul vostru preferat.

Vrei să îți surprinzi jumătatea cu un cadou original? În perioada 10 – 14 februarie 2023, la etajul Iulius Mall, zona Octogon, are loc Târgul de Valentine`s Day, unde găsești inspirație pentru cadoul perfect. Bijuterii unicat create manual și cosmetice cu lavandă, realizate din materii prime românești, lumânări parfumate pot deveni darul special pentru aleasa inimii tale. Dacă ești în căutarea cadoului pentru el, poți alege din gama variată din produsele personalizate, pe care expozanții le aduc. Portofele și curele din piele, produse de îngrijire personală sau bijuterii pentru bărbați pot fi surprizele inedite pentru el.

