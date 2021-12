Inca nu stii ce cadouri sa alegi? Incearca experienta oferita de Cosurile De Craciun!

Luna decembrie este pentru foarte multi dintre noi cea mai frumoasa perioada din an. Insa pregatirile pentru masa de Craciun si cea de revelion, dar si alegerea celor mai bune cadouri, pot fi in foarte multe cazuri dificile. Daca ai o lista lunga de persoane care ar trebui sa primeasca un cadou din partea ta, cu siguranta ar trebui sa ai in vedere si oferirea unor cosuri de Craciun care sa contina produse proaspete, delicioase si rafinate.

Iata in continuare mai multe cosuri cadou de Craciun ce pot fi oferite in dar atat persoanelor apropiate (membri ai familiei, prieteni sau cunostinte), cat si angajatilor, colegilor, clientilor si chiar partenerilor de afaceri.

Cos Cadou Exclusive Taste

Daca doresti sa impresionezi un membru al familiei sau chiar un partener de afaceri, cu siguranta ar trebui sa alegi in dar acest cos. Cosul Cadou Exclusive Taste are in compozitia sa un mix de de gusturi rafinate, care nu au cum sa nu impresioneze persoana ce il va primi, indiferent de legatura pe care o ai cu aceasta. Acest cos contine 3 sticle de bautura alese cu grija, mai precis este vorba despre Single Malt Glenfiddich 15 years Scotch Whiskey, Champagne Moet & Chandon Imperial si vin rosu Bulgarini Cabernet Sauvignon DOC. Iar cei care apreciaza o bautura fina si rafinata, se pot bucura de acest cos o perioada indelungata. Pe langa mixul de bauturi, cosul mai contine si alte produse delicioase, precum: un Panettone cu stafide si coaja de portocale, bomboane Chocoladorro Chocolate & Vanilla, fursecuri daneze cu unt in cutie metalica embosata cu peisaj, praline Excelcium Black Hamlet, praline Chocolateria Premium Gift Selection, trufe de ciocolata cu bucati de caramel si unt sarat Truffettes de France, praline Chocolateria Gift Selection, Cafea Davidoff Espresso Intense. 

Cos Cadou Christmas Melody

Pentru cei care prefera sa calatoreasca si sa savureze un ceai ori o cafea fierbinte si sa se bucure de privelistea de afara, cosul Cadou Christmas Melody este alegerea perfecta. Acesta are integrat in compozitia sa un termos din sticla cu husa decorativa si capac metalic perfect pentru zilele reci de afara. Bineinteles ca un ceai bun si o cafea cu o aroma intensa nu aveau cum sa lipseasca, dar nici un vin bun, un Panettone delicios ori niste fursecuri daneze cu unt, musli si merisoare ori niste turta dulce cu scortisoara, glazurata cu ciocolata alba.

Cadou Gourmet Crafts

Daca ai un prieten care se da in vant dupa gusturile fine ale branzeturilor, atunci cu siguranta acest cos este alegerea perfecta. Iata ce contine acest cos:

Vin rosu Masi Campofiorin Rosso Del Veronese;

Set accesorii gourmet din bambus pentru aperitive si branzeturi;

Tipson, ceas metalic Basilur Premium Anniversary Tea;

Set La Chinata Uleiuri de masline extravirgine aromatizate;

Terina gourmet Iberico La Chinata;

Terina gourmet de fazan cu trufe, La Chinata;

Mesaj festiv Every Moment is a Gift;

Cufar de lemn cu mesaje festive serigrafiate pe capac.

Cos Cadou Impress Him

Cu totii ne dorim un cadou care sa impresioneze si care sa fie purtat in amintirea celui care il primeste o perioada cat mai lunga de timp. Daca iti doresti sa iti impresionezi iubitul, sotul, tatal, fratele sau chiar un coleg de munca, cu siguranta cosul Cadou Impress Him reprezinta alegerea ideala. Acesta contine un Cognac Grande Champagne Frapin, sticlute din ciocolata cu lichioruri fine – Anthon Berg, o cutie eleganta pentru colectia de ceasuri, cu interior catifelat si exterior din piele, trufe de ciocolata cu bucati de caramel si unt sarat, dar si alte produse menite sa starneasca curiozitatea si sa impresioneze prin gust si aspect. Mai multe detalii despre compozitia acestui cos vei gasi pe cadoulspecial.ro.┬á

Cos Cadou Simply the Best

De foarte multe ori simplitatea reprezinta modalitatea prin care ne putem exprima aprecierile in cel mai placut mod. Daca iti doresti sa transmiti cuiva apropiat tie cele mai sincere aprecieri, cu siguranta acest cos reprezinta alegerea perfecta. Cosul contine:

Single Malt Whisky Macallam 12 years double Cask;

Champagne Moet & Chandon Ice Imperial;

Set cadou Premium de instrumente de scris Parker De Luxe Stilou si Pix Jotter;

Panettone cu stafide si coaja de portocala – ambalat in folie decorative;

Classic Truffles Pergale, French Receipe;

Tipson Tea, Basilur Premium Anniversary Collection;

Ceai Premium Magic Night in cutie metalica eleganta;

Praline Fruits de Mer Gift Box;

Prune in ciocolata Goplana;

Delissimo Royal pralines Dark Chocolate;

Cos Cadou Cufar cu Delicii

Stim cu totii ca persoanele cele mai apropiate noua sunt cel mai greu de surprins, insa nu imposibil ÔÇô mai ales atunci cand alegi un cadou plin cu… delicii. Acest cos cadou este solutia ideala prin care poti surprinde o persoana draga tie, iar acest lucru se datoreaza aroma vinului rosu demisec Forum Wine Collection, ce este completata de dulcele traditional din mierea de tei, de gustul dulcetii de ardei iute si de cea a dulcetii de mure sau soc.

┬áAlege un cos cadou care sa contina acele produse care incanta atat prin aspect, cat si prin gust. Cosurile cadou pe care le vei gasi pe cadoulspecial.ro sunt cu adevarat speciale si reusesc sa transmita mesajul tau intr-un mod remarcabil. De asemenea, produsele pot fi personalizate in asa fel incat sa poata fi oferite in dar oricui, chiar si copiilor. Iar pentru cei dragi tie, iti recomandam sa alegi intotdeauna cu sufletul mai intai de toate… iar un cos cadou poate fi alegerea ideala chiar si in aceasta situatie.

