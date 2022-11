Încă o demisie la Primăria Timișoara! Rudolf Gräf, unul dintre consilierii personali ai primarului Fritz, a demisionat

Pleacă oamenii din jurul primarul USR al Timişoarei Dominic Fritz. După ce consilierul local USR Aida Szilagy a demisionat în urma unei sentinţe definitive care spune că a construit ilegal un bloc în locul extinderii unei case unifamiliale, Fritz a rămas fără un consilier personal, arhitectul Rudolf Gräf. Acesta ales să demisioneze din această funcţie, demisia a fost una amiabilă, potrivit reprezentanţilor Primăriei.

Arhitectul Rudolf Gräf, care a ocupat postul de consilier personal al primarului municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a demisionat din funcţie. În acest mandat, firma fondată de Graf s-a înscris la mai multe licitaţii aflate în derulare, organizate de municipalitate.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Timişoara, Rudolf Graf a preluat un proiect la Chişinău şi s-a despărţit amiabil de Dominic Fritz.

”Rudolf Gräf a fost unul dintre primii care au venit alături de mine, în echipa pe care am format-o în primărie şi unul dintre cei mai buni colaboratori cu care am lucrat în aceşti doi ani. Arhitect cu o experienţă vastă în coordonarea unor proiecte de transformare urbană, Rudi Gräf şi cu mine am reuşit să lansăm concursul internaţional de proiectare a reamenajării Pieţei Victoriei. Tot împreună cu el am reuşit să pornim proiectul de regenerare urbană a zonei Traian, unul dintre cele mai complexe proiecte la care primăria s-a angajat vreodată, dar şi programul de sprijin acordat proprietarilor din clădirile istorice, pentru renovarea lor. Rezultatele muncii şi viziunii sale se văd deja în oraş, în parcările noi pe care le construim, unde alocăm un procent important de teren pentru spaţii verzi, în noile proiecte pe care le realizăm, cum ar fi, de exemplu, Gheorghe Lazăr, dar şi alte intervenţii mai reduse, dar care cresc calitatea vieţii în Timişoara. Bazele pe care le-am pus împreună în aceşti doi ani se vor vedea mult timp de acum înainte. Îi urez succes în noua provocare şi îl aşteptăm cu braţele deschise înapoi în Timişoara”, a declarat primarul Dominic Fritz, într-un comunicat de presă, transmis marţi de Primăria Timişoara.

Primarul Timişoarei a rămas ”în schemă”, cu 5 consilieri personali: Valentin Mureşan, Simona Fit, Monica Schneider, Carmen Proteasa şi Bogdan Marta.

