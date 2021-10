Încă o noapte cu căldură pentru timișorenii abonați la Colterm. Conform lui Fritz, majorarea tarifelor la gigacalorie este, în continuare, „crucială” în negocierile cu furnizorii de gaz

Luni după-amiază, E.On ar fi trebuit să oprească livrarea de gaz către Colterm. Au fost duse negocieri, iar, cu puțin înainte de ora 21, primarul Dominic Fritz anunță că a reușit să obțină o amânare a acestui termen. Una de o zi, în care vor continua târguielile. În continuare, edilul-șef spune că majorarea tarifelor este „crucială” pentru a câștiga încrederea furnizorilor.

„Negocierile dificile pentru un nou contract de gaz pentru Colterm sunt încă în curs și am reușit să obținem extinderea termenului de sistare până mâine. Situația este în continuare complexă pentru că se cer garanții și plăți în avans iar sumele sunt enorm de mari. În acest context, majorarea tarifului este unul dintre elementele cruciale pentru a clădi încrederea furnizorilor în viabilitatea financiară Colterm și sunt în discuții cu toate partidele politice din Consiliul Local despre această nevoie. Voi propune Consiliului Local mâine și o rectificare de buget prin care suplimentăm bugetul pentru termoficare cu încă 8,26 milioane lei.

În același timp, cu ajutorul colegilor mei din USR, s-a urgentat în Camera Deputaților proiectul de lege pentru scheme de compensare pentru consumul electrică și gaze naturale. Soluția ca să trecem prin iarnă poate să vină doar din aceste trei surse – tariful pentru abonați, bugetul local și bugetul de stat”, transmite Fritz.

Vă amintim că tot luni, spre dimineață, primarul spunea că nu va cere triplarea tarifelor plătite de abonați, ci doar o dublare. Prima decizie a fost dată de consiliul de administrație Colterm și a atras critici din partea timișorenilor. Noile tarife operate de compania de termoficare ar trebui să fie aprobate în ședința CLT de marți, 26 octombrie. Este nevoie de 14 voturi pozitive pentru aprobarea acestora. Teoretic, USR PLUS are deja 13, iar cel decisiv ar putea să fie dat de Raul Ambruș, liberalul „rebel” care a mai avut un rol esențial în alte trecerea altor proiecte. Până acum, toate partidele din CLT, cu excepția USR PLUS, s-au poziționat mai degrabă împotriva proiectului de hotărâre.

