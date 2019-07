Încep concertele Backyard Acoustic Season 2019, în spatele Casei Tineretului din Timișoara

Backyard Acoustic Season 2019 – seria de concerte acustice cu artişti din scena românească de alternative, rock, indie, etc. – revine la Timișoara, în această vară cu o ofertă și mai mare.

În acest an concertele vor avea loc pe terasa numită ”În spatele casei” (Timișoara, str. Arieș nr. 19 – Casa Tineretului).

Din line-up-ul celei de-a patra ediții vor face parte The Mono Jacks, Robin And The Backstabbers, Toulouse Lautrec și E.M.I.L..



Programul 2019:

26 iulie: Toulouse Lautrec & The Case

3 august: The Mono Jacks & Meling Dice

10 august: Robin and the Bacstabbers & ALLOVER

23 august: EMIL & The Different Class

Accesul la concerte se face începând cu ora 18.00.

Backyard Acoustic Season este organizat de Overground Music în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și În Spatele Casei.

Comentarii

comentarii