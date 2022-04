Începe Banat Brunch 2022. Primul ospăț – în gospodărie la tanti Emilia Popa din Coșteiu de Sus, Timiș

Să stai tolănit în iarbă, pe dealul din spatele casei? Sau să te așezi la soare, în curte, și să mănânci niște brânză dulce cu mărar și ceapă verde sau puțină pastă de leurdă proaspăt culeasă, sau niște sarme cu smântână de casă, ori o prăjitură tăvălită?

Turism Timiș îndeamnă să le faceți pe toate, în 30 aprilie, de la ora 11,00, în gospodărie la tanti Emilia Popa din Coșteiu de Sus, la prima ediție a evenimentelor Banat Brunch 2022.

Detalii și înscrieri pe www.eat-local.ro

Meniu și program

11,00 – 13,00

Brunch în gospodărie la Tanti Emilia

Ateliere de opincărit și sculptură în lemn

13,00 – 15,00

Tură prin sat. Plimbare la pădure. Plimbare cu bicicletele Eco Timiș la Cariera de piatră. Plimbare cu căruța trasă de cai (opțional)

Meniu

Aperitive:

– Brânză dulce cu mărar și ceapă verde

– Pastă de leurdă

– Pâine de casă

– Mălai

– Pâine cu ou

– Murături

– Pâine cu untură

– Chiftele cu carne

– Chiftele cu brânză

– Pârjoale

– Chec cu murături

– Chec cu ouă și cartofi

– Brânză cu oțet

– Brânză de oaie

– Cașcaval afumat

– Cașcaval murat

– Ouă fierte

– Carne din untură

– Slănină

– Jumeri

– Salată verde

– Ceapă verde

– Ridichi

– Salată de vinete

– Salata de castraveți acri

Fel principal:

– Zeamă de urzici

– Sarme cu smântână de casă

– Ciorbă de vițel cu legume

– Fasole bătută

– Ciolan și cârnați colac

– Mazăre scăzută cu bulion

– Cartofi noi rumeni

– Curtici părgălit cu carne

– Spanac cu ouă

Desert:

– Lapte de pasăre

– Prăjitură tăvălită

– Cornuri cu untură

– Turtă neagră

– Albinuța

– Gogoși

– Cocoradă

Băuturi:

– Ceai de mentă

– Limonadă

– Apă de izvor

– Sirop de tei

– Cafea

Trism Timiș dă startul experiențelor Banat Brunch 2022!

Satele bănățene, cu oamenii și poveștile lor, cu bucătăria eclectică și arome îmbietoare, vă așteaptă să le descoperiți într-o nouă ediție a evenimentelor de cultură gastronomică Banat Brunch!

Turism Timiș îndeamnă: ”Vă vom purta prin alte locuri noi, prin curțile localnicilor și pe dealuri însorite plină de viță de vie, prin cartierele mărginașe ale Timișoarei sau pe urmele etniilor din Banat.

Vom străbate Timișul, dar vom descoperi și gustul produselor bio de la o fermă arădeană. Vom hoinări pe ulițe pline de praf sau ne vom tolăni pe iarbă, sub pomii din grădinile localnicilo. Brunch, fluștuc sau doar gustare. Nu contează cum îi spuneți, experiențele complexe, care adună în jurul aromelor locale prieteni și povești, reîncep în județul Timiș din 30 aprilie”.

Proiectul Banat Brunch, demarat în urmă cu trei ani în județul Timiș și județele Arad și Caraș Severin, își propune dezvoltarea și promovarea turismului rural, tradițiile și cultura bănățeană prin intermediul gastronomiei.

Evenimentele promovate folosesc bucătăria locală ca teaser și atracție pentru a avea ocazia să creăm și să dezvoltăm alternative economice pentru locuitorii din sate prin turism sustenabil: să-și dezovolte mici oferte turistice în urma colaborării cu noi la evenimente (ex. ture de căruța, mic dejun la stână, degustări, vizite în sat, activități în gospodării locale etc.); prin producție de alimente – ca furnizori locali pentru pensiuni sau restaurante din zona, la evenimente mici din sat sau regiune, prin vanzarea la piete locale, vanzare la evenimentele noastre etc) sau prin producție de artizanat și/sau meșteșuguri – sub brand local, la evenimentele noastre, la magazine din regiune

Aceste alternative au menirea să ajute la păstrarea peisajului cultural prin practicarea agriculturii la scară redusă de către localnici, să oprească pierderea diversității de soiuri locale, să dezvolte turismul în regiune și chiar să oprească mutarea populației spre oraș sau alte țări.

Evenimentele Banat Brunch prezentă satele unor vizitatori urmărind ca aceștia să înțeleagă importanța consumului de mâncare locală și a alimentor care nu călătoresc, să aprecieze valoarea resurselor locale, sa considere zona rurală din România ca alternativă de concediu tip slow travel, să se deplaseze pe jos, cu bicicleta sau cu căruța/cai.

”Alături de partenerii din Asociația My Transilvania considerăm că anumite elemente de patrimoniu imaterial, așa cum este cultura gastronomică, pot ajuta la păstrarea aspectelor pozitive din tradițiile rurale și pot deschide perspectiva pentru o reinterpretare creativă a celor care nu mai sunt contemporane . Evenimentele de cultură gastronomică nu au un scop patrimonial, ci încearcă să susțină dezvoltarea zonelor rurale prin promovarea produselor, rețetelor și a culturii locale”, îndeamnă Turism Timiș.

Comentarii

comentarii