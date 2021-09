Începe Cafekultour 2021. Cafenelele din Timișoara devin scene pentru artiști din 7 țări

Timp de o săptămână, în perioada 20-26 septembrie, cafenelele și spațiile alternative din Timișoara devin scene pentru artiști din 7 țări europene, cu prilejul Cafekultour 2021.

Va fi o adevărată sărbătoare a Europei și a multiculturalității în oraș, Cafekultour propune o săptămână întreagă de spectacole cu artiști din România, Germania, Polonia, Austria, Franța, Belgia și Spania!

În program: muzică, teatru, dans contemporan, cinema.

Shocolatkultour revine și în acest an la Institutul Francez Timișoara, cu ateliere și multă ciocolată.

Programul:

Luni, 20.09, ora 20:00, Institutul Francez/ România „Miorița” Teatrul Auăleu

Marți, 21.09, ora 19:00, Aethernativ / Germania

Cei mai frumoși ani din viața lui Anton/Blasse Helden, Lectură bilingvă cu autorul Norris von Schirach

Miercuri, 22.09, ora 19:00, Casa Artelor / Polonia „Gods/Bogowie”, film, regia Lukasz Palkowski

Joi, 23.09, ora 19:00, D’arc / Austria „Café Klimt”, Teatru, Ildikó Eszter Frank

Vineri, 24.09, ora 20:00, Piața Traian / Franța, Concert muzică klezmer și țigănească, Josef Josef

Sâmbătă, 25.09, ora 19:00, Centrul de Proiecte / Belgia, „Golem”, Dans contemporan, Cie ABIS / Julien Carlier

Duminică, 26.09, ora 19:00, Vineri 15 / Spania, Concert de muzică spaniolă,

Bid bend

Accesul la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuit și se realizează în baza dovezii de vaccinare, a dovezii trecerii prin boală în ultimele 90 de zile sau în baza unui test PCR sau a unui test antigen cu rezultat negativ.

Toate testele trebuie însoțite de o adeverință care validează autenticitatea acestora și trebuie prezentată la intrare.

Copiii până la 16 ani nu au nevoie de test sau de dovada vaccinării.

Proiect cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara.

Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local Timișoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.

ORGANIZATORI: Centrul Cultural German, Institut francais

PARTENERI: Goethe Institut București, Delegatia Wallonie Bruxelles, Institutul Polonez, Forumul Culturzal Austriac, Asociatia Via Rumania, Consulatul Spaniei, Auăleu

SPONSORI: Akwel, Everience, Smartwood, Pletl

GAZDE: Direcția Județeană de Cultură Timiș, D’arc, Aethernativ, Vineri15, AmPm

PARTENERI MEDIA: TVR Timișoara, Radio România, Best of Timisoara, West City Radio, RFI, Banater Zeitung, Radio România Timișoara. Detalii: https://www.facebook.com/cafekultour

